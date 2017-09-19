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Детские сады и школы

В п.Тазовский (Ямал) открылся детский сад «Оленёнок»

Сегодня в посёлке Тазовский открыли важный социальный объект — детский сад «Оленёнок». Детский сад построен по программе государственно-частного партнерства. Новый детский сад — один из самых современных в Тазовском. Трёхэтажное здание сможет принимать до 300 воспитанников одновременно, предусмотрены помещения для работы 17 групп, включая ясельные. Здесь есть собственный медицинский блок, спелеокамера и бассейн. Большое внимание уделяется организации досуга детей и их всестороннего развития. В здании устроены изостудия, театральная мастерская и хореографический зал. На третьем этаже размещается зимний сад, планетарий, залы для музыкальных и физкультурных занятий. Отдельным направлением работы педагогов станет обучение детей работе на компьютере.

http://sever-press.ru/vse-novosti/item/32636-v-tazovskom-dmitrij-kobylkin-otkryl-novyj-detskij-sad-i-tets

Ямал, ЯНАО, Тазовский район, новый детский сад
  • A_SEVER A_SEVER
    19.09.1714:12:58

    детский сад «Оленёнок»
    Колоритное название садика!    

    #955729
    • lapshin-89 lapshin-89
      19.09.1714:34:02

      Главное, что не олень.    

      #955739
      • A_SEVER A_SEVER
        19.09.1715:51:35

        Просто детский сад с названием «Солнышко» или «Звёздочка» может быть где угодно, а раз назвали «Оленёнок», то он явно находится не в Краснодарском крае или в Поволжье, а на севере.    

        Отредактировано: A_SEVER~19:04 19.09.17
        #955764
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