В п.Тазовский (Ямал) открылся детский сад «Оленёнок»

Сегодня в посёлке Тазовский открыли важный социальный объект — детский сад «Оленёнок». Детский сад построен по программе государственно-частного партнерства. Новый детский сад — один из самых современных в Тазовском. Трёхэтажное здание сможет принимать до 300 воспитанников одновременно, предусмотрены помещения для работы 17 групп, включая ясельные. Здесь есть собственный медицинский блок, спелеокамера и бассейн. Большое внимание уделяется организации досуга детей и их всестороннего развития. В здании устроены изостудия, театральная мастерская и хореографический зал. На третьем этаже размещается зимний сад, планетарий, залы для музыкальных и физкультурных занятий. Отдельным направлением работы педагогов станет обучение детей работе на компьютере.