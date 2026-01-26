В Тазовском районе Ямала открылось новое инфекционное отделение
Инфекционное отделение в Тазовском стало первым медицинским объектом ямальского Года здоровья. Профильный корпус готов к приему пациентов. В комфортное здание медики и пациенты переехали из действующего деревянного здания. Площадь нового медучреждения почти втрое больше прежнего здания и составляет порядка 1300 квадратных метров. Одновременно проходить лечение здесь смогут 13 пациентов. Строительство инфекционного блока завершилось в декабре 2025 года. В корпусе предусмотрены комфортные боксы и полубоксы на одну или две койки, оборудованная палата для маломобильных граждан, два смотровых и процедурный кабинеты. Ежегодно в отделении медпомощь смогут получать порядка 685 пациентов". Медицинский объект оборудован специальной дезинфицирующей камерой для соблюдения условий при лечении пациентов инфекционного профиля. На территории отделения расположен гараж со вспомогательными помещениями с возможностью дезинфекции автомобильного транспорта.
