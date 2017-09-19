В подмосковных Озёрах открыли ферму на 300 голов и телятник

19 сентября в городском округе Озеры Московской области состоялось открытие новой фермы ОАО «Агрофирма «Сосновка» на 300 голов в с. Полурядинки и телятника в пос. Сосновка на 200 голов.

Здесь все сделали по современным технологиям: стойловые места, поилки с подогревом, электронная система управления стадом. Новый коровник в деревне Полурядинки озерская агрофирма построила за три с небольшим месяца в рамках расширения предприятия.

Коров высокой продуктивности породы Голштинская сюда привезут из Ленинградской и Калининградской областей. Их закупили в племенных хозяйствах.

Стоимость строительства животноводческих объектов составила 120 млн. рублей.

ОАО «Агрофирма Сосновка» — племенной завод по разведению крупного рогатого скота голштинской породы. Здесь содержится более 2-х тысяч голов, в том числе дойное стадо на 800 голов. Всё сделано на средства компании.

Предприятие является одним из лидеров в Московской области по продуктивности. Сегодня надои на голову составляют порядка 10 тысяч литров в год. Для сравнения в среднем по стране этот показатель чуть более 6 тысяч.

Уже действующий комплекс ОАО «Сосновка» вмещает 1 тысячу 100 коров.

Задачи на будущее у фирмы серьезные: до 2019 года здесь еще построят животноводческий комплекс на 1 800 голов с высокотехнологичными доильными залами.