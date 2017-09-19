РЖД открыли новый стратегический маршрут Ворсино-Чэнду-Ворсино

АО «РЖД Логистика», крупнейший на территории СНГ и стран Балтии мультимодальный логистический оператор, совместно с Российским экспортным центром (РЭЦ) открыли новый «круговой» железнодорожный маршрут Ворсино — Чэнду — Ворсино, говорится в сообщении «РЖД Логистики».

Данный сервис стал новым этапом развития уже существующего и функционирующего с апреля 2017 года контейнерного экспортного поезда Ворсино — Далянь. Маршрут будет работать в рамках проекта РЭЦ по поддержке несырьевых экспортно-ориентированных компаний при транспортировке их грузов в Китай.

Поезд по новому маршруту отправился с терминала Freight Village Vorsino 13 сентября. В составе поезда сорок один 40-футовый контейнер, отправка проследует в Китай через погранпереходы Наушки (Россия) и Замын-Ууд (Монголия). Время в пути — не более 14 суток. Грузоотправителем является ООО «Объединенные кондитеры», экспортирующее в КНР кондитерские изделия (печенье, вафли).

Данная отправка также символизирует собой открытие первого «кругового» маршрута Россия — Китай через Монголию, отмечают в компании. График отправления будет сформирован таким образом, чтобы исключить подсыл порожних вагонов: поезд с контейнерами из Ворсино в Чэнду будет по приходу в Китай забирать контейнеры из Чэнду и доставлять их в Ворсино.

«Осознавая значимость проекта по развитию несырьевого российского экспорта, АО „РЖД Логистика“ постоянно работает над привлечением новых грузов и расширением географии железнодорожных экспортных сервисов. Первую, тестовую, отправку в Чэнду кондитерских изделий и пиломатериалов мы организовали 3 августа 2017 года — она прошла весьма успешно. И сегодня мы уже предлагаем российским экспортерам новый проработанный железнодорожный маршрут. В сотрудничестве с РЭЦ мы планируем продолжить географическую экспансию наших сервисов и обеспечить доступной и качественной логистикой максимальное число российских компаний, заинтересованных в продвижении собственной продукции в различных регионах Китая», — отметил генеральный директор АО «РЖД Логистика» Вячеслав Валентик.

«Мы продолжаем изучать динамику отправок по этим двум маршрутам и оптимизировать сервис. Надеемся, что мы сможем многократно увеличить объем поставок и реализовать подобные проекты и в других регионах России — главной задачей здесь является сделать железнодорожные экспортные отправки более доступными для экспортеров — и здесь РЭЦ разработал систему мер по компенсации части возникающих у экспортеров логистических затрат. Опыт использования такого рода механизмов поддержки показывает их исключительную востребованность сообществом экспортеров», — подчеркнул глава группы компаний РЭЦ Петр Фрадков.

Ранее управляющий директор по организации международных проектов РЭЦ Михаил Мамонов сообщил, что РЭЦ начнет субсидировать до 50% затрат на экспорт в Китай по железнодорожному маршруту.

«Мы начнем субсидирование расходов на этот железнодорожный маршрут, такое субсидирование составит до 50%, после чего он станет сопоставим с морским по стоимости, несколько выше, но сопоставимо», — заявил он, добавив, что потенциально рассматриваются и проекты по другим направлениям.

Станция Ворсино в Калужской области — один из крупнейших железнодорожных узлов Центрального региона России, расположенный на пересечении важных транспортных магистралей. К станции примыкает индустриальный парк с крупными производственными и торговыми компаниями, потенциально заинтересованными в отправках грузов из КНР в Россию и далее в Европу.