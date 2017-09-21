Пульт HVAC от Segnetics (Сегнетикс)

Сегодня мы с гордостью можем сказать, что отечественные разработчики выпустили по истине революционный программный продукт — пульт HVAC. Панель оператора TRIM5 автоматически определяет количество вентиляционных установок в проекте и немедленно отображает их на красочном экране. Доступен полный контроль и управление. Данный продукт позволяет сэкономить ваши ресурсы, так как теперь вам не нужны ни программист, ни дизайнер.

Презентовать данный продукт мы будем на стенде ТПП Санкт-Петербурга на промышленном форуме «Российский промышленник» 21 и 22 сентября. Всех ждем с нетерпением!