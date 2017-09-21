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Инновации

Пульт HVAC от Segnetics (Сегнетикс)

Сегодня мы с гордостью можем сказать, что отечественные разработчики выпустили по истине революционный программный продукт — пульт HVAC. Панель оператора TRIM5 автоматически определяет количество вентиляционных установок в проекте и немедленно отображает их на красочном экране. Доступен полный контроль и управление. Данный продукт позволяет сэкономить ваши ресурсы, так как теперь вам не нужны ни программист, ни дизайнер.

Презентовать данный продукт мы будем на стенде ТПП Санкт-Петербурга на промышленном форуме «Российский промышленник» 21 и 22 сентября. Всех ждем с нетерпением!

http://segnetics.com/pult_hvac

ПультHVAC, Segnetics, Сегнетикс, Изобретатьприключение, TRIM5, ТРИМ5, SMConstructor
  • SergeySeverny SergeySeverny
    21.09.1710:42:28

    ну и молодцы! плюс+, и в карму плюс+

    #956383
  • Руслан Алатарцев Руслан Алатарцев
    21.09.1714:36:53

    Дизайн интерфейса вообще огонь!

    #956439
  • Николай Николай Николай Николай
    21.09.1714:44:13

    Когда же названия будут на русском языке мы же в России живём, хватит сдирать и подражать.

    #956441
  • S G S G
    21.09.1714:45:52

    Это для чего вообще?

    На рекуператор похож…

    #956442
  • Нет аватара alex_uns
    21.09.1716:25:38

    Эх, нашим освоить бы выпуск сенсорных мониторов)))

    Вот где спрос был бы умопомрачительный!

    #956482
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