Грузовые поезда начали курсировать по железной дороге в обход Украины

ОАО «Российские железные дороги» продолжает тестовую эксплуатацию новой железнодорожной линии Журавка — Миллерово в Воронежской и Ростовской областях. Компания организовала здесь движение грузовых поездов на регулярной основе.

Первые грузовые поезда, миновавшие участок временной эксплуатации, перевезли вагоны с зерном, железорудным сырьем и строительными материалами. Тестовая эксплуатация позволит проверить готовность железнодорожной инфраструктуры, работу систем управления движением, а также подготовить локомотивные бригады.

Ранее ОАО «РЖД» получен приказ Федерального агентства железнодорожного транспорта о примыкании построенных железнодорожных путей новой линии к путям общего пользования для открытия временной эксплуатации.

О дате запуска движения по линии пассажирских поездов ОАО «РЖД» сообщит дополнительно.

Магистраль Журавка — Миллерово длиной 137 км, проходящая по территории Воронежской и Ростовских областей, станет частью скоростного железнодорожного хода, соединяющего Центральную Россию с Черноморским побережьем. По проекту, максимальная скорость движения пассажирских поездов составит 140 км/ч, грузовых — до 90 км/ч. Загрузка направления в летний период составит до 190 поездов в сутки, большая часть которых — пассажирские поезда дальнего следования.

Новая железная дорога проходит по территории Воронежской и Ростовской областей. Цель проекта — развитие железнодорожной инфраструктуры в направлении «Центр — Юг», увеличение ее пропускной способности, обеспечение транспортной безопасности грузовых и пассажирских перевозок, минуя территорию Украины.

При строительстве магистрали было сооружено 98 объектов искусственных сооружений, в их числе: 5 железнодорожных мостов, включая мост через реку Калитва длиной 158 м, 1 виадук, 4 автодорожных путепровода, 2 скотопрогона, 20 железнодорожных путепроводов для проезда сельхозтехники, 66 водопропускных труб.

Для электрификации участка потребовалась реконструкция двух тяговых подстанций (Журавка и Старая Станица), а также строительство трех новых тяговых подстанций (Сергеевка, Кутейниково и Колодези). Кроме того, были проложены 318 км линий электропередач.

Для сокращения сроков строительства работы были развернуты одновременно на всех участках магистрали. Было построено 4 временных вахтовых поселка для строителей, проложены технологические автомобильные дороги, временные электрические сети и другая инфраструктура.