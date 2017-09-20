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Транспорт и логистика

Грузовые поезда начали курсировать по железной дороге в обход Украины

ОАО «Российские железные дороги» продолжает тестовую эксплуатацию новой железнодорожной линии Журавка — Миллерово в Воронежской и Ростовской областях. Компания организовала здесь движение грузовых поездов на регулярной основе.

Первые грузовые поезда, миновавшие участок временной эксплуатации, перевезли вагоны с зерном, железорудным сырьем и строительными материалами. Тестовая эксплуатация позволит проверить готовность железнодорожной инфраструктуры, работу систем управления движением, а также подготовить локомотивные бригады.

Ранее ОАО «РЖД» получен приказ Федерального агентства железнодорожного транспорта о примыкании построенных железнодорожных путей новой линии к путям общего пользования для открытия временной эксплуатации.

О дате запуска движения по линии пассажирских поездов ОАО «РЖД» сообщит дополнительно.

Магистраль Журавка — Миллерово длиной 137 км, проходящая по территории Воронежской и Ростовских областей, станет частью скоростного железнодорожного хода, соединяющего Центральную Россию с Черноморским побережьем. По проекту, максимальная скорость движения пассажирских поездов составит 140 км/ч, грузовых — до 90 км/ч. Загрузка направления в летний период составит до 190 поездов в сутки, большая часть которых — пассажирские поезда дальнего следования.

Новая железная дорога проходит по территории Воронежской и Ростовской областей. Цель проекта — развитие железнодорожной инфраструктуры в направлении «Центр — Юг», увеличение ее пропускной способности, обеспечение транспортной безопасности грузовых и пассажирских перевозок, минуя территорию Украины.

При строительстве магистрали было сооружено 98 объектов искусственных сооружений, в их числе: 5 железнодорожных мостов, включая мост через реку Калитва длиной 158 м, 1 виадук, 4 автодорожных путепровода, 2 скотопрогона, 20 железнодорожных путепроводов для проезда сельхозтехники, 66 водопропускных труб.

Для электрификации участка потребовалась реконструкция двух тяговых подстанций (Журавка и Старая Станица), а также строительство трех новых тяговых подстанций (Сергеевка, Кутейниково и Колодези). Кроме того, были проложены 318 км линий электропередач.

Для сокращения сроков строительства работы были развернуты одновременно на всех участках магистрали. Было построено 4 временных вахтовых поселка для строителей, проложены технологические автомобильные дороги, временные электрические сети и другая инфраструктура.

http://press.rzd.ru/news/public/ru?STRUCTURE_ID=654&layer_id=4069&refererLayerId=3307&id=90479

РЖД, линия Журавка – Миллерово
  • Нет аватара KJA
    20.09.1712:43:31

    Новости об открытии линии Журавка-Миллерово теперь будут каждую неделю выходить?)

    #956049
    • Нет аватара raskraska012
      20.09.1713:10:15

      Не, запустят пассажирское движение и все стихнет.

      #956063
    • Viktor Knyshev
      20.09.1713:51:21

      Ты так хочешь?)

      #956074
      • Viktor Knyshev
        20.09.1713:52:32

        У укров же будет сдвиг по фазе)))

        #956077
        • Нет аватара mik88
          20.09.1715:02:41

          Ничего у них не будет: разберут рельсы да сдадут в металлолом.

          #956107
  • Нет аватара Argonaft
    20.09.1713:51:17

    Молодцы!

    Мне вот эта картинка нравится (вот они российские войска, наконец то попались в объектив)         

    #956073
    • A_SEVER A_SEVER
      20.09.1714:28:07

      российские войска, наконец то попались в объектив
      Но увы и ах — этот снимок сделан на территории России!    

      #956092
  • Andzej O'KamRupi
    20.09.1714:12:57

    Ну да, какой то каламбур с этой веткой. То с помпой объявляют о запуске то потом говорят еще нет пока. тттеперь вот первый поезд пустили, распиарили. Потом первый пассажирский, опять тоже. Уже начинает набивать оскомину.

    #956084
  • Нет аватара Drone
    20.09.1714:52:43

    Хорошая новость, +.

    #956103
  • Нет аватара ivania
    20.09.1714:59:37

    Наконец-то, а то 26 лет платили баснословную арендную плату за проход поездов через Украину, что на потраченные за эти годы деньги можно было несколько раз объездные пути построить

    Отредактировано: ivania~15:03 20.09.17
    #956106
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