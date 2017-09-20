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Информационные технологии

YotaPhone 3 поступил в продажу в Китае

Пока, правда, только на китайском рынке.

Особенностью третьего поколения YotaPhone, как и в предыдущих моделях, остается наличие двух экранов.

СМИ пишут, что основной дисплей имеет AMOLED-экран с диагональю 5,5 дюйма и разрешением FullHD. Второе поколение гаджета имело экран 4,7 дюйма, пишет Hi-tech Mail.ru.

Экран имеет e-ink-дисплей. Его диагональ 5,2 дюйма.

Новинка не имеет стандартного порта для наушников. Как и в седьмом поколении iPhone они подключаются через порт для подзарядки. Для этого используется специальный проводник.

Предлагаются варианты с памятью 64 и 128 Гб. Основная фотокамера имеет 13 мегапикселей, а фронтальная 12 мегапикселей. Телефон работает на «фирменной» версии Android.

В Россию телефон может поступить в ноябре. Он будет стоить от 29,9 тысяч до 34,9 тысяч рублей и должен стать «заменителем» мобильных устройств от компаний Apple и Samsung.

Справка:

YotaPhone 3 (Yota 3) (Йотафо́н 3) — третье поколение смартфона с двумя активными экранами, разработанного российской компанией Yota Devices.

http://mr7.ru/articles/167454/

YotaPhone 3,
  • Андрей Мельник Андрей Мельник
    21.09.1700:24:02

             Хотел себе купить этот телефон…но…в магазинах не нашёл… Может…ну его??? Заменитель Самсунга/Яблока          Пусть китайцы им пользуются…

    ВСЕ производители лучшее(йота так же думает о своём телефоне) в первую очередь запускают на свой рынок…у нас как всегда…"немного подругому"…

    #956279
  • Вова-Н Вова-Н
    21.09.1702:55:10

    Второе поколение гаджета имело экран 4,7 дюйма
    Вообще то на Йотафон-2 основной экран 5″, а вот второй чёрно-белый тот как раз 4,7"

    Если реально вдруг будет стоить в России 21 тыр, то отлично, а если как с вторым который сначала 40тыр стоил, то опять нафиг кому нужен будет.

    Людям которые ищут его в магазине — не найдете, его надо заказывать на их сайте, доставка по России 400 рублей.

    ПыСы

    Этот текст набран на Йотафон-2 кстати    

    Отредактировано: Вова-Н~02:56 21.09.17
    #956291
    • Андрей Логвинович Андрей Логвинович
      21.09.1705:46:41

      Была мысль зайти с йоты, но поленился, поэтому лежит рядом.

      Отличный телефон (за 20 штук)!

      Будем посмотреть что там с 3м.

      зы: запуск на китайский рынок понятен — он во много раз больше, а следовательно и окупить стартовые вложения, а следовательно снизить цену — можно быстрее.

      А следовательно у нас может появиться сразу дешевле? %)

      #956314
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