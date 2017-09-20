YotaPhone 3 поступил в продажу в Китае
Пока, правда, только на китайском рынке.
Особенностью третьего поколения YotaPhone, как и в предыдущих моделях, остается наличие двух экранов.
СМИ пишут, что основной дисплей имеет AMOLED-экран с диагональю 5,5 дюйма и разрешением FullHD. Второе поколение гаджета имело экран 4,7 дюйма, пишет Hi-tech Mail.ru.
Экран имеет e-ink-дисплей. Его диагональ 5,2 дюйма.
Новинка не имеет стандартного порта для наушников. Как и в седьмом поколении iPhone они подключаются через порт для подзарядки. Для этого используется специальный проводник.
Предлагаются варианты с памятью 64 и 128 Гб. Основная фотокамера имеет 13 мегапикселей, а фронтальная 12 мегапикселей. Телефон работает на «фирменной» версии Android.
В Россию телефон может поступить в ноябре. Он будет стоить от 29,9 тысяч до 34,9 тысяч рублей и должен стать «заменителем» мобильных устройств от компаний Apple и Samsung.
Справка:
YotaPhone 3 (Yota 3) (Йотафо́н 3) — третье поколение смартфона с двумя активными экранами, разработанного российской компанией Yota Devices.
- чебурашка1974
- 20.09.201723:10
- 3
21.09.1700:24:02
21.09.1702:55:10 Вообще то на Йотафон-2 основной экран 5″, а вот второй чёрно-белый тот как раз 4,7"
21.09.1705:46:41