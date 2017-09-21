Компания «Коралл» вкладывает в животноводческий комплекс 22 млрд рублей

К концу 2018 года «Коралл» планирует выйти на мощность 100 тысяч тонн мяса в год.

Компания «Коралл» вложила 9,2 млрд руб. в реализацию инвестиционного проекта в Тверской области. Как сообщает пресс-служба правительства региона, первый этап включает возведение животноводческого комплекса на 450 тыс. товарных свиней в год, запуск мясоперерабатывающего производства мощностью 90 тыс. т готовой продукции в год и цеха по производству комбикормов на 150 тыс. т в год.

Сейчас первый этап находится на завершающей стадии, уточнила представитель компании. «Животноводческий комплекс мощностью 450 тыс. товарных свиней в год (15 тыс. свиноматок) введен в эксплуатацию. В конце 2017 года планируется запуск мясоперерабатывающего производства с глубокой переработкой свинины мощностью убоя 1 млн голов в год (220 свиней в час), а также комбикормового производства», — рассказала она. Объем инвестиций на первом этапе, по данным пресс-службы правительства Тверской области, запланирован в размере 13,3 млрд руб.

На завершающем этапе инвестиционного проекта планируется возвести еще шесть животноводческих ферм по 2,5 тыс. свиноматок каждая, реализация которого позволит удвоить производство. «К концу 2018 года мощность животноводческого комплекса составит 1 млн товарных свинок в год или 100 тыс. т свинины в живом весе», — сообщила представитель «Коралла». Объем инвестиций на этом этапе составит еще 8,7 млрд руб. Таким образом, в целом инвестор планирует вложить в создание производственных мощностей около 22 млрд руб.

«Коралл» поставляет продукцию в живом весе с апреля 2015 года в Московскую, Смоленскую, Владимирскую, Ленинградскую, Калужскую области. По данным Национального союза свиноводов , по итогам 2016 года компания произвела 43,8 тыс. т свинины в живом весе, заняв 20-е место в рейтинге крупнейших российских производителей этого вида мяса. Лидером рейтинга является «Мираторг », на долю которого приходится 11,5% общего объема промышленного производства свинины в России (409 тыс. т), на втором месте — «Русагро » (190 тыс. т), на третьем — «Черкизово » (184,8 тыс. т). За восемь месяцев 2017 года «Коралл» реализовал 33,8 тыс. т продукции свиноводства, что на 132,7% больше, чем за такой же период 2016 года. За оставшиеся четыре месяца предполагается поставить на рынок еще 18,2 тыс. т, таким образом, по итогам 2017 года объем выпуска продукции достигнет 52 тыс. т в живом весе, рассказала представитель компании. В следующем году «Коралл» прогнозирует увеличение объемов производства еще до 5%.

ООО «Коралл» основано бывшим вице-президентом ОАО «Лукойл» Алексеем Смирновым, который является основным акционером компании и возглавляет совет директоров, указано на сайте компании. Она реализует инвестиционный проект по производству свинины с 2012 года, в начале 2014-го было завершено строительство первых ферм для размещения животных и закуплены первые партии свиней. В феврале 2015 года был введен в эксплуатацию животноводческий комплекс мощностью единовременного содержания 450 тыс. свиней, а в декабре 2016 года было получено разрешение на строительство второй очереди животноводческого комплекса аналогичной производительности.

Производство свинины в России в 2016 году показало рекордный прирост — 9,4% или около 300 тыс. т, в том числе промышленный сектор увеличился на 13%. По итогам 2017-го Национальный союз свиноводов прогнозирует увеличение выпуска свинины на 4−5%, такой же динамики можно ожидать и в 2018-м. С учетом заявленных инвестиционных планов компаний, до 2020 года производство свинины в сельхозпредприятиях вырастет на 600 тыс. т в убойном весе, а доля топ-20 компаний сектора достигнет 75% против нынешних 60%. В частности, в 2016 году крупнейший производитель свинины «Мираторг » презентовал инвестпроект по созданию комплекса по выращиванию, убою и переработке мощностью 4,5 млн свиней в Курской области. Согласно последним данным региональных властей, стоимость свиноводческого кластера составит 68,4 млрд руб. Увеличивает мощности и «Русагро »: в настоящее время группа продолжает строительство свинокомплекса в Приморье производительностью 64 тыс. т в живом весе, общие инвестиции оцениваются в 20 млрд руб., в том числе 4 млрд руб. было вложено в прошлом году. Группа «Черкизово » также расширяет свой свиноводческий кластер. Как говорится в сообщении компании, в сентябре 2017-го в эксплуатацию будут введены две площадки откорма в Липецкой и Воронежской областях, каждая из которых рассчитана на единовременное содержание 20 тыс. свиней, инвестиции в расширение мощностей составили 1 млрд руб.

Крупные производители свинины будут наращивать объемы производства за счет расширения существующих площадок и повышения эффективности работы еще в течение ближайших трех-пяти лет, ранее прогнозировал президент компании Agrifood Strategies Альберт Давлеев. «Нет смысла приобретать предприятие, работающее по старым технологиям, проще и эффективнее построить новое, поскольку сейчас риск распространения африканской чумы свиней ставит под угрозу не просто рентабельность, но и само существование бизнеса. Поэтому вопросы безопасности выходят на первый план», — говорил Давлеев «Агроинвестору ». По его словам, если комплекс продается, значит, он работал не очень эффективно и его может быть опасно покупать. В такой ситуации мелкие и средние предприятия будут уходить с рынка, освобождая нишу для дальнейшего органического роста крупных производителей.