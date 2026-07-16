Крупный животноводческий комплекс введён в эксплуатацию в Татарстане
Компания «Камский бекон» ввела в эксплуатацию ферму по выращиванию молодняка КРС молочных пород в Коноваловском сельском поселении Мензелинского района Татарстана.
Мощность объекта — 6,4 тыс. голов. В состав комплекса вошли 11 телятников, 10 переходных галерей, два сенохранилища.
Также на территории оборудованы станция сепарации, резервуар для воды, насосная станция, площадка переработки продуктов животноводства (навоза), пруды-накопители ливневых стоков и очищенных ливневых стоков, очистные сооружения, КТП площадка сбора ТБО, силосно-сенажные траншеи и ДГУ.
Строительство фермы общей площадью более 82 тыс. кв. метров в Мензелинском районе Татарстана велось с сентября 2023 года. Застройщиком и техническим заказчиком выступил агрохолдинг «Камский бекон». Ожидается, что предприятие будет разводить на новой ферме фуражных коров голштинской породы с производительной мощностью 165 тонн/сутки товарного молока.
«Камский бекон» входит в десятку ведущих производителей молока в республике и по итогам прошлого года занял второе место в рейтинге крупнейших сельхозпредприятий Татарстана.
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