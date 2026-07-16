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1 день назад 2788
Kотенко Cергей Агропром и пищевая промышленность

Крупный животноводческий комплекс введён в эксплуатацию в Татарстане

© realnoevremya.ru

Компания «Камский бекон» ввела в эксплуатацию ферму по выращиванию молодняка КРС молочных пород в Коноваловском сельском поселении Мензелинского района Татарстана.

Мощность объекта — 6,4 тыс. голов. В состав комплекса вошли 11 телятников, 10 переходных галерей, два сенохранилища.

Также на территории оборудованы станция сепарации, резервуар для воды, насосная станция, площадка переработки продуктов животноводства (навоза), пруды-накопители ливневых стоков и очищенных ливневых стоков, очистные сооружения, КТП площадка сбора ТБО, силосно-сенажные траншеи и ДГУ.

Строительство фермы общей площадью более 82 тыс. кв. метров в Мензелинском районе Татарстана велось с сентября 2023 года. Застройщиком и техническим заказчиком выступил агрохолдинг «Камский бекон». Ожидается, что предприятие будет разводить на новой ферме фуражных коров голштинской породы с производительной мощностью 165 тонн/сутки товарного молока.

«Камский бекон» входит в десятку ведущих производителей молока в республике и по итогам прошлого года занял второе место в рейтинге крупнейших сельхозпредприятий Татарстана.

© realnoevremya.ru

https://realnoe...4-tys-golov-krs

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Источник: chelny-biz.ru

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