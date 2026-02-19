В Иглинском районе запустили работу площадки для откорма крупного рогатого скота (фидлота) на 800 голов.

Фидлот — откормочная площадка открытого типа — первая очередь серьезного инвестпроекта, который реализует сельхозпредприятие «Калтымановский». Здесь планируют серьезно увеличить объемы производства говядины.

Площадь нового фидлота составляет 21,6 тыс. м2. Площадка под навесом полностью забетонирована. Общая площадь навеса составляет 3600 м2, здесь же расположен кормовой стол площадью 1000 м2. Построены карды с металлическими заборами, установлены механические поилки с подогревом воды.

— Говядина постепенно становится одним из самых востребованных продуктов и растет в цене, — сказал на открытии комплекса вице-премьер — министр сельского хозяйства РБ Ильшат Фазрахманов. — А все потому, что мясное скотоводство требует немалых вложений, кропотливого труда и терпения, не каждому это по силам. Отрадно, что у нас в республике есть фермеры, которые, несмотря на все сложности, вкладываются, строят такие современные откормочные площадки, развивают это направление.

Предприятие «Калтымановский» — одно из передовых в Иглинском районе. Здесь постоянно занимаются модернизацией производственных помещений, обновляют технику и скот. На территории района работает с 2011 года. Основное направление деятельности предприятия — мясное и молочное животноводство. В хозяйстве пять животноводческих помещений, две откормочные площадки. Здесь развивают и молочное скотоводство, количество дойных коров составляет 275 голов.