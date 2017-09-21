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Производство

Шадринский автоагрегатный завод представил на «ЭКСПО 1520» модернизированный тепловоз

АО «Шадринский автоагрегатный завод» (Курганская обл., предприятие машиностроительного комплекса УГМК) представил модернизированный тепловоз на VI Международном железнодорожном салоне техники и технологии «Экспо 1520».

Локомотивы серии ТЭМ2Н-УГМК изготавливаются на базе новых, не модернизированных рам и тележек. Первый такой тепловоз будет отправлен в октябре на Учалинский ГОК, второй в декабре — на Гайский ГОК. АО «ШААЗ» на сегодня располагает самыми современными производственными мощностями, на которых с июня 2014 года модернизировано уже тридцать машин.

Кроме локомотива, на «Экспо 1520» Шадринский автоагрегатный завод представил образцы радиаторных секций, отопителей и подогревателей, которые выпускаются для железнодорожной техники. Наиболее перспективные изделия — секции охлаждения для тепловозов и отопитель ОЖД30, которыми комплектуются модернизированные тепловозы «УГМК». Посетители выставки могли увидеть их как в конструкции машины, так и на выставочном стенде.

Участие в выставках железнодорожной тематики стало актуальным для АО «ШААЗ» с запуском проекта по глубокой модернизации маневровых тепловозов. В 2015 году посетителям «Экспо 1520» был представлен тепловоз «ТЭМ2-УГМК», в этом году — модернизированный тепловоз ТГМ4Б-УГМК, принадлежащий АО «Уралэлектромедь».

http://www.ugmk.com/press/news/shaaz-prezentoval-na-ekspo-1520-modernizirovannyy-teplovoz/

УГМК, Шадринский автоагрегатный завод, ТЭМ2Н-УГМК
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