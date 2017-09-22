На новейшем противодиверсионном катере Черноморского флота торжественно поднят Андреевский флаг
16 сентября в Севастополе на новейшем противодиверсионном катере П-433 проекта 21980 «Грачонок» торжественно поднят Военно-Морской флаг, катер вошел в состав отряда ПДСС Крымской военно-морской базы Черноморского флота.
В пункт постоянной дислокации новый катер прибыл 12 сентября после участия в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге.
В церемонии подъёма Военно-Морского флага принял участие начальник штаба Крымской военно-морской базы капитан 1 ранга Алексей Комаров, экипажи однотипных катеров, ветераны флота.
22.09.1711:34:57
22.09.1711:38:37
22.09.1711:39:30