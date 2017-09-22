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Армия и Флот

На новейшем противодиверсионном катере Черноморского флота торжественно поднят Андреевский флаг

  • (С) фото Mavvr11 (http://fleetphoto.ru)
  • (С) фото Mavvr11 (http://fleetphoto.ru)

16 сентября в Севастополе на новейшем противодиверсионном катере П-433 проекта 21980 «Грачонок» торжественно поднят Военно-Морской флаг, катер вошел в состав отряда ПДСС Крымской военно-морской базы Черноморского флота.

В пункт постоянной дислокации новый катер прибыл 12 сентября после участия в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге.

В церемонии подъёма Военно-Морского флага принял участие начальник штаба Крымской военно-морской базы капитан 1 ранга Алексей Комаров, экипажи однотипных катеров, ветераны флота.

https://www.korabel.ru/news/comments/na_noveyshem_protivodiversionnom_katere_chernomorskogo_flota_torzhestvenno_podnyat_andreevskiy_flag.html

ВМФ, ЧФ, Севастополь, катер, 21980, Грачонок
  • Нет аватара Argonaft
    22.09.1711:34:57

    А Грачонок по размеру похож на украинские крейсера( ну которые Порошенковская Ленинская кузня штампует, Гюрза кажись называются)?

    #956814
    • Юрген Юрген
      22.09.1711:38:37

      Грачонок больше. Но вооружен хуже.

      #956818
    • d-tatarinov.livejournal.com d-tatarinov
      22.09.1711:39:30

      Конечно похож. Если на них смотреть ночью с закрытыми глазами    

      Грачонок

      Водоизмещение 139 т (стандартное)

      Длина 31,04 м (наибольшая)

      Ширина 7,4 м (наибольшая)

      Осадка 1,85 м (средняя)

      Гюрза

      Водоизмещение 30/38 тонн

      Длина 20,7 м

      Ширина 4,85 м

      Осадка 0,88 м

      #956820
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