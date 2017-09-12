На Черноморский флот пришёл 6-й «Грачонок»
Сегодня в Севастополь прибыл противодиверсионный катер П-433 проекта 21980 «Грачонок», успешно завершив переход по внутренним водным путям из Кронштадта к месту службы.
Катер построен Зеленодольским заводом имени А.М. Горького и в июле принял участие в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге в честь Дня ВМФ России.
П-433 в Азове, 9 сентября 2017 года. Фото RedJak с сайта fleetphoto.ru
П-433 в Санкт-Петербурге, 30 июля 2017 года. Фото автора.
12.09.1718:12:32
12.09.1719:47:53 Да, Волго-Балт, Волга, Волго-Дон, Дон, Азовское и Чёрное море.
12.09.1720:26:18
12.09.1720:59:01 Не такие уж они и плоскодонные, как про это говорят.
12.09.1721:12:55
12.09.1721:30:55 Переход из Невельска в Корсаков, около 200 км.
13.09.1700:07:18
13.09.1700:32:43 Давайте сравним!
13.09.1712:00:57
13.09.1712:21:35 С борта идущего рядом «Адмирала Кузнецова».
12.09.1718:23:19
12.09.1719:49:32 Дважды — из серого в пятнистый и опять в серый.
12.09.1723:21:50