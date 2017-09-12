На Черноморский флот пришёл 6-й «Грачонок»

Сегодня в Севастополь прибыл противодиверсионный катер П-433 проекта 21980 «Грачонок», успешно завершив переход по внутренним водным путям из Кронштадта к месту службы.

Катер построен Зеленодольским заводом имени А.М. Горького и в июле принял участие в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге в честь Дня ВМФ России.

П-433 в Азове, 9 сентября 2017 года. Фото RedJak с сайта fleetphoto.ru

П-433 в Санкт-Петербурге, 30 июля 2017 года. Фото автора.