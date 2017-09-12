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Судостроение и судоходство

На Черноморский флот пришёл 6-й «Грачонок»

Сегодня в Севастополь прибыл противодиверсионный катер П-433 проекта 21980 «Грачонок», успешно завершив переход по внутренним водным путям из Кронштадта к месту службы.

Катер построен Зеленодольским заводом имени А.М. Горького и в июле принял участие в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге в честь Дня ВМФ России.

П-433 в Азове, 9 сентября 2017 года. Фото RedJak с сайта fleetphoto.ru

П-433 в Санкт-Петербурге, 30 июля 2017 года. Фото автора.

http://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12141957@egNews

Зеленодольский судостроительный завод, катер, 21980
  • 0
    Petr Serov Petr Serov
    12.09.1718:12:32

    На фоне Института Репина очень хорошо!

    Так сказать, красивое на красивом фоне. Раскраска такая для Балтики?

    Вы не пишете про маршрут перехода. Видимо, по внутренним путям    

    А может, уже ходим на нем по Атлантике. Сто тонн всего…

    Отредактировано: Petr Serov~18:14 12.09.17
    #953233
    • 2
      A_SEVER A_SEVER
      12.09.1719:47:53

      Видимо, по внутренним путям
      Да, Волго-Балт, Волга, Волго-Дон, Дон, Азовское и Чёрное море.

      #953277
      • Petr Serov Petr Serov
        12.09.1720:26:18

        Хорошо, а то я уж напугался. Был бы новый рекорд покорения Бискайского залива и вообще Атлантики.

        Как на Буянах-плоскодонках там смогли пройти… Реально подвиг совершили. Без всяких шуток.

        Отредактировано: Petr Serov~20:28 12.09.17
        #953296
        • A_SEVER A_SEVER
          12.09.1720:59:01

          Как на Буянах-плоскодонках там смогли пройти…
          Не такие уж они и плоскодонные, как про это говорят.

          И если шторма нет, то на большой, но пологой океанской волне маленькие кораблики чувствуют себя довольно уверенно.

          Реально подвиг совершили
          Четвёрка «Мангустов» в Японском море у берегов Сахалина:

          #953314
          • Petr Serov Petr Serov
            12.09.1721:12:55

            Ну это уже просто опасно!

            Мангуст — береговой катерок…

            PS:

            1155 в Бискайском заливе

            Отредактировано: Petr Serov~21:17 12.09.17
            #953322
            • A_SEVER A_SEVER
              12.09.1721:30:55

              Мангуст — береговой катерок
              Переход из Невельска в Корсаков, около 200 км.    
              1155 в Бискайском заливе
              Это эсминец «Адмирал Ушаков» в Норвежском море, осень 2004 года.

              #953329
              • Petr Serov Petr Serov
                13.09.1700:07:18

                Не согласен. На этом фото мачты 1155, а не 956.

                Плюс, это фото из старого репортажа Звезды про шторм на пути к Гибралтару и речь там была не про Северную Атлантику.

                Возможно, у вас есть какие-то ссылки. Тогда готов изменить свое мнение аки флюгер.

                Отредактировано: Petr Serov~00:08 13.09.17
                #953399
                • A_SEVER A_SEVER
                  13.09.1700:32:43

                  На этом фото мачты 1155, а не 956
                  Давайте сравним!    

                  Эсминец проекта 956:

                  БПК проекта 1155:

                  А вот видео «Адмирала Ушакова» во время шторма:

                  И нужный нам кадр из этого видео:

                  Отредактировано: A_SEVER~00:45 13.09.17
                  #953403
                  • serp_1 serp_1
                    13.09.1712:00:57

                    Интересно, как это видео вообще снимали?   

                    #953540
                    • A_SEVER A_SEVER
                      13.09.1712:21:35

                      как это видео вообще снимали?
                      С борта идущего рядом «Адмирала Кузнецова».

                      #953548
  • 0
    Нет аватара ivania
    12.09.1718:23:19

    Новый, а уже перекрасили. Чем камуфляж не подошел?

    #953243
    • 1
      A_SEVER A_SEVER
      12.09.1719:49:32

      Новый, а уже перекрасили.
      Дважды — из серого в пятнистый и опять в серый.    

      #953278
  • box320 box320
    12.09.1723:21:50

    Камуфляж отличный. Прямо «найди кота на фотографии»    

    #953386
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