Серпухов. Благоустройство 2017

2017 год ознаменовался не только масштабным благоустройством, но и появлением новых достопримечательностей и названий в Серпухове. 22 сентября в рамках празднования дня города была торжественно открыта площадь Славы.

Под марш в исполнении военного оркестра Серпуховского филиала Военной академии РВСН им. Петра Великого к стеле «Город воинской доблести» были вынесены флаги России, Серпухова и Московской области. Мемориальная композиция представляет собой квадратную в сечении колонну, завершающуюся строгой ромбовидной капителью. Верх монумента украшают золотистые фигуры с гербового щита Московской области, под капителью поместился отлитый в бронзе герб Серпухова, а на гранях — бронзовые фигуры воинов разных исторических периодов Российского государства (от Куликовской битвы до Великой Отечественной войны).

Далее слово было предоставлено автору монумента «Город воинской доблести» Роману Фашаяну. Скульптор выразил восхищение слаженностью действий и профессионализмом Администрации Серпухова в ведении строительных работ, а также красотой Серпухова, после чего поздравил всех собравшихся с памятной датой и открытием новой площади.

У стелы «Город воинской доблести» от трех факелов был зажжён Вечный огонь. Часом ранее, одновременно из трёх микрорайонов города (с Соборной горы, с ул. Крюкова и из микрорайона Ногина) стартовал флэш-марш «Эстафета патриотов». У трех мемориалов воинской славы членами Серпуховского отделения «Юнармии», курсантами Военной академии и ветеранами вооруженных сил от вечного огня были зажжены факелы, после чего на военных автомобилях огонь был доставлен на площадь Славы.

Завершилась церемония открытия коллективным исполнением гимна Серпухова, после чего в небо поднялись воздушные шары в цветах российского флага.

22 сентября в рамках празднования Дня Города состоялось торжественное открытие сквера на пересечении Борисовского шоссе и улицы Ворошилова.

В связи с историческим значением территории, все работы по обновлению ее облика были проведены в соответствии с общей концепцией. Результатом стало успешное воплощение основной задумки — воссоздания атмосферы старинного Серпухова. В текущем году здесь в кратчайшие сроки обустроили пешеходную зону, вымостили ее тротуарной плиткой, установили новые уличные скамейки, торшеры, урны, обустроили цветники. Центральным элементом стали кованые уличные часы.

Специально приглашенные граффити-художники украсили стену городской типографии картиной, отображающей антураж и быт Серпухова прошлых столетий. А в течение первой половины сентября в сквере были установлены бронзовые скульптуры, под авторством Ильи Дюкова, олицетворяющие горожан различных сословий старинного Серпухова. 18 сентября серпуховичам представили заключительную группу скульптур. Всего их здесь 8: юный чистильщик обуви, девушка с гусем, городовой, лотошник, часовщик, семья фабриканта-промышленника, а также кот и мохнатый пес.

Сегодня в ходе торжественной церемонии жители города встретились в сквере не только с бронзовыми, но и ожившими персонажами минувших столетий. Специальное театрализованное представление позволило серпуховичам совершить экскурсию в прошлое в соответствии с общей концепцией сквера. Скульптурные и живые персонажи, а также все собравшиеся стали участниками одного спектакля: лотошники угощали зрителей свежей выпечкой, городовой приветствовал пришедших на праздник, а фотограф старался запечатлеть каждого.



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Все скульптуры выполнены в реальных размерах. Каждый персонаж замер в своей динамике, реализовано полное погружение в эпоху прошлого. Для стороннего наблюдателя и скульптуры, и граффити на стене типографии становятся элементами одной ожившей картины. Семья фабрикантов «выходит» из изображенного на стене типографии старого Серпухова, их приветствует городовой, лотошник предлагает сладости и выпечку, а часовщик, склонившись, снимает шляпу, в это время чистильщик обуви громко зазывает прохожих, предлагая свои услуги. О том, что задумка удалась, свидетельствует непрекращающийся поток желающих сфотографироваться с «живыми» персонажами. Столик юного чистильщика усеян современными копейками и рублями, так серпуховичи внесли свою лепту в общую композицию.



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22 сентября состоялось также торжественное открытие реконструированного и обновленного сквера 49-й Армии в микрорайоне Занарье.

В первые дни августа площадь Юбилейная предстала перед серпуховичами в обновленном виде. По распоряжению Главы городского округа Серпухов Дмитрия Жарикова, в рамках программы комплексного благоустройства, здесь были осуществлены масштабные работы.

Площадь была оснащена новой тротуарной плиткой. Теперь она выполнена в единой красно-серой гамме. Далее здесь были разбиты клумбы и высажены цветы, установлены лавочки

Жители Серпухова получили новое место, где можно насладиться прекрасными летними вечерами.

В рамках программы комплексного благоустройства на территории городского округа Серпухов приведены в надлежащий вид парки и скверы.

Завершены работы в сквере им. Урицкого на Северной площади. Здесь посеян газон, разбиты цветники, а среди пешеходных зон органично расположились новые скамейки, урны и элементы паркового освещения. Прилегающая к скверу территории обустроены новые тротуары, парковка и установлен новый автобусный павильон.

Завершены и работы в сквере ветеранов, напротив административного корпуса завода ОАО «Серпуховский завод „Металлист“». Неприглядное место, которое горожане именовали «медвежьим углом» преобразилось на глазах — убраны устаревшие игровые конструкции и аварийные деревья, на выровненном грунте обустроены пешеходные дорожки и посеян газон. Появились урны, лавочки и освещение. Сквер стал сквозным — теперь через него можно пройти на ул. Советскую, Ворошилова и Чехова. Со стороны ул. Ворошилова для автомобилистов обустроена парковка.

Подошли к концу работы по благоустройства сквера «Спасатели». Местные жители наслаждаются обновленной территорий, удобными скамейками, освещением и свежими дорожками.

Центральное место в текущем благоустройстве скверов и парков Серпухова занимает обновленный «сквер со львами», снабженный современными детской и спортивной площадками. Уже сейчас по вечерам и в течении всех выходных здесь собираются молодые семьи с детьми и небезразличные к здоровому образу жизни горожане. «Сквер со львами» стал по-настоящему любимым местом для проведения культурного досуга.

В «сквере со львами» открылась площадка для воркаута.

Площадка выполнена с соблюдением всех современных правил и норм. На специальном прорезиненном покрытии, которое уменьшает количество травм при падении, расположились 15 элементов для занятий workout: брусья, турники, уличные тренажеры.

Территория вокруг благоустроена — для удобства жителей организованы пешеходные дорожки, установлены лавочки и урны для мусора, смонтировано уличное освещение.

После того как красная ленточка была перерезана Алесксеем Беловодовым и Олегом Сотником, собравшиеся запустили в небо несколько десятков воздушных шаров. Завершилась церемония открытия выступлением силовых гимнастов Серпуховских улиц.

Новая площадка, несомненно, станет прекрасным подарком серпуховичам и прекрасно поспособствует развитию здорового образа жизни в Серпухове.



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2017 год уже вошел в историю Серпухова, как самый масштабный по количеству ремонтных и благоустроительных работ. Сотрудники подрядных организаций и МБУ «Комбинат благоустройства» работают в полную мощь. Зона охвата ремонтных работ — весь город. Дворы, дороги, внутриквартальные проезды и тротуары — повсюду задействована спецтехника и рабочие.

В настоящий момент завершены работы на 22 тротуарах общей площадью покрытия 12,803 кв. м. Помимо ремонта существующих тротуаров, велось обустройство новых. Так на ул. Горького в районе частного сектора появилось новое тротуарное покрытие, чему несказанно рады местные жители.

Детская игровая площадка на ул.Весенней

Детская площадка на ул.Лермонтова

14 августа во дворе дома 7 В по ул. Захаркина состоялась торжественная церемония открытия новых детской и спортивной площадок в рамках губернаторской программы «Наше Подмосковье». Первая подобная площадка в сквере со львами была не так давно сдана в эксплуатацию. Всего в городском округе Серпухов планируется три таких комплекса. Все они будут оснащены современным антитравматическим покрытием и системой видеонаблюдения. Каждый элемент площадок выполнен согласно существующим стандартам качества и безопасности.



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