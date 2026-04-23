В Серпухове компания «Вивана», специализирующаяся на производстве уличных спортивно-игровых комплексов, запустила новый цех для выпуска продукции экологической серии. Об этом сообщил начальник производства Сергей Корнев.

На новой производственной площадке трудятся пятнадцать человек. Это плотники, столяры, маляры и другие специалисты. В качестве сырья используется клеёный брус сечением 140 на 140 миллиметров из хвойных пород древесины — лиственницы, сосны и ели. Технологический процесс в цеху организован с нуля: от шлифовки заготовки до покраски готового изделия на автоматической линии. После изготовления продукцию упаковывают и маркируют.

Необходимость в открытии нового цеха возникла в связи с активным расширением компании. Производственных мощностей на основной площадке стало недостаточно. Как отметил Сергей Корнев, из нового цеха ежемесячно отгружается от пяти до шести фур готовой продукции. Игровые площадки экологической серии, изготовленные из натурального массива дерева, пользуются высоким спросом на рынке.

В новом цеху производят как целые детские городки, так и отдельные элементы. Готовая продукция поставляется не только в Серпухов и другие города Подмосковья, но и в различные регионы России, а также в Казахстан.

Основное производство компании на Базовой улице занимает площадь 3,5 гектара. Оно включает несколько технологических линий: обработку древесины, ротоформовку пластиковых компонентов, металлообработку, производство стеклопластика, а также линию покраски. Недавно на предприятии освоили самостоятельное производство плетёных изделий из сетки и канатов. В ассортименте компании — более трёхсот наименований продукции.

На предприятии работает собственное конструкторское бюро.

Компания «Вивана» работает на рынке пять лет. По словам Сергея Корнева, по итогам 2025 года объём выпуска продукции вырос в полтора раза и достиг двух тысяч игровых и спортивных площадок.