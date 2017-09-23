В Моздоке введен в эксплуатацию новый медицинский корпус военного госпиталя на 30 мест

Новый медицинский корпус 79-го военного госпиталя филиала № 3 ФГКУ «412 ВГ» Минобороны России введен в эксплуатацию в Моздоке. В здании размещено инфекционное отделение военно-медицинского учреждения на 30 мест.

Помимо госпиталя заместитель командующего ЮВО осмотрел ход строительства жилой застройки в одном из микрорайонов Моздока. По результатам встречи с представителями строительных организаций подрядчика замкомандующего войсками округа поставил задачу завершить сдачу объекта до 25 декабря этого года.

Четыре жилых дома на 244 квартиры предусмотрены для обеспечения служебным жильем военнослужащих Моздокского гарнизона.