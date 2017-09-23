На базе Няганской окружной больницы открылся новый медицинский центр

Он рассчитан на пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения.

Центр организован на базе неврологического отделения. Модель оказания помощи осталась прежней, но время сократилось в разы. С помощью санавиации сюда в кратчайшие сроки доставляются больные не только из Октябрьского, но и из Советского и Березовского районов.

При этом, чем раньше пациенту будет оказана помощь — тем больше возможностей у специалистов успешно провести необходимое лечение. Как показывает практика тромболитической терапии, если помощь больному, перенесшему инсульт, оказывается в течение первых четырех часов, — он оправляется от последствий опасного недуга гораздо быстрее и успешнее.

Няганская окружная больница