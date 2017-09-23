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Медучреждения

На базе Няганской окружной больницы открылся новый медицинский центр

Он рассчитан на пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения.

Центр организован на базе неврологического отделения. Модель оказания помощи осталась прежней, но время сократилось в разы. С помощью санавиации сюда в кратчайшие сроки доставляются больные не только из Октябрьского, но и из Советского и Березовского районов.

При этом, чем раньше пациенту будет оказана помощь — тем больше возможностей у специалистов успешно провести необходимое лечение. Как показывает практика тромболитической терапии, если помощь больному, перенесшему инсульт, оказывается в течение первых четырех часов, — он оправляется от последствий опасного недуга гораздо быстрее и успешнее.

Няганская окружная больница

https://pronyagan.ru/vse-novosti/pro-zdorove/1685-na-baze-nyaganskoy-okruzhnoy-bolnicy-otkrylsya-novyy-medicinskiy-centr.html

модернизация здравоохранения, ХМАО
  • Abbattar Ко
    23.09.1719:09:04

    В больницы очень выгодно вкладываться, особенно производителям лекарств и коммерческим лабораториям, почему они этого никак не поймут, тогда бы у нас в России не было бы трудностей с медицинским обслуживанием.

    #957373
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