Ход городского благоустройства

Фонтан «Сердце Волги» запустили в Саратове

Высота центральной струи — 30 метров с возможностью подъема до 50-60 метров. Высота остальных струй не меняется во избежание залива набережной при ветреной погоде.

15 сентября в центральном сквере города Курлово Гусь-Хрустального района состоялась торжественная церемония открытия фонтана. Он создан в соответствии с программой благоустройства территории города в рамках приоритетного федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»

В Кемерове открыли светомузыкальный фонтан «Сила шахтёрских традиций»

Объект состоит из фонтана площадью 225 квадратных метров и трёх бронзовых фигур шахтёров, которые олицетворяют разные времена в развитии угольной промышленности, рассказали в пресс-службе городской администрации. В центре фонтана установлены коногон 20-х годов и советский шахтёр 60-х годов прошлого века, а также современный бригадир проходческой бригады.

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