Завод по выпуску минерального порошка для производства асфальта открыт в Калужской области

22 сентября в селе Утёшево Бабынинского района состоялось торжественное открытие нового производственного предприятия по производству минерального порошка для производства асфальта и дорожных работ ООО «Фараон-С».

Согласно штатному расписанию, на заводе создано 18 рабочих мест. Примерно половина из них уже заполнена за счёт местных жителей.

Проектная мощность завода — 10 тыс. тонн в месяц.

Объем инвестиций в проект составил 47 млн рублей.