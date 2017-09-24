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Дорожное строительство

Завод по выпуску минерального порошка для производства асфальта открыт в Калужской области

22 сентября в селе Утёшево Бабынинского района состоялось торжественное открытие нового производственного предприятия по производству минерального порошка для производства асфальта и дорожных работ ООО «Фараон-С».

Согласно штатному расписанию, на заводе создано 18 рабочих мест. Примерно половина из них уже заполнена за счёт местных жителей.

Проектная мощность завода — 10 тыс. тонн в месяц.

Объем инвестиций в проект составил 47 млн рублей.

http://www.vest-news.ru/news/102469

Калужская область, ООО Фараон-С
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