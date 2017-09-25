Компания ООО «Интеграция» в г. Екатеринбурге укомплектовала полностью и запустила в эксплуатацию линию автоматического поверхностного монтажа (SMD) электронных компонентов. На сегодняшнее время — это пожалуй самая мощная линия в Екатеринбурге. В нее выходит:

автоматический трафаретный принтер EKRA SERIO 4000; автоматический установщик SMD компонентов DECAN ( 2 конвейера, 2 установочных головы, 20 захватов, 85 000 комп/час) установщик SMD компонентов Samsung-482 ( 1 конвейера, 1 установочных головы, 6 захватов, 20 000 комп/час) печь конвекционного оплавления ETNA-B221-AC421( 4 зоны предварительного нагрева, 2 зоны пикового нагрева, 1 зона охлаждения) автоматический загрузчик, автоматический разгрузчик и промежуточные конвейера.

Наша компания является независимым производителем электроники с 2004 года. Кроме этой линии, у нас работают еще 3 установщика для изготовления продукции небольшими сериями, включая специализированный установщик для установки светодиодов.