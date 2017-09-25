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Производство

ООО «Интеграция» — запущена новая автоматизированная линия SMD монтажа электронных компонентов.

Компания ООО «Интеграция» в г. Екатеринбурге укомплектовала полностью и запустила в эксплуатацию линию автоматического поверхностного монтажа (SMD) электронных компонентов. На сегодняшнее время — это пожалуй самая мощная линия в Екатеринбурге. В нее выходит:

  1. автоматический трафаретный принтер EKRA SERIO 4000;
  2. автоматический установщик SMD компонентов DECAN ( 2 конвейера, 2 установочных головы, 20 захватов, 85 000 комп/час)
  3. установщик SMD компонентов Samsung-482 ( 1 конвейера, 1 установочных головы, 6 захватов, 20 000 комп/час)
  4. печь конвекционного оплавления ETNA-B221-AC421( 4 зоны предварительного нагрева, 2 зоны пикового нагрева, 1 зона охлаждения)
  5. автоматический загрузчик, автоматический разгрузчик и промежуточные конвейера.

Наша компания является независимым производителем электроники с 2004 года. Кроме этой линии, у нас работают еще 3 установщика для изготовления продукции небольшими сериями, включая специализированный установщик для установки светодиодов.

http://zakazplat.ru/1807-liniya-smd-montazha-polnostyu-ukomplektovana.html

электроника, электронные компоненты, монтаж печатных плат, smd монтаж
  • Виктор Гюго Виктор Гюго
    25.09.1711:23:47

    Отличная новость. «Элеконд» будет клепать кондёры, «Интеграция» будет напаивать их на платы. Собаки лают, а караван-то идёт.

    #957927
    • Нет аватара produm
      25.09.1711:28:29

      Без проблем. Давайте больше кондеров! Поставим.

      #957931
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