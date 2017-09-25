В войска ВВО поступила партия новейшей техники управления и связи

На вооружение войск Восточного военного округа поступила партия новейшей техники управления и связи. Это командно-штабные машины Р-149АКШ-1 и унифицированные командно-штабные машины Р-149МА1.

Командно-штабная машина Р-149АКШ-1 предназначена для обеспечения управления воинскими частями и подразделениями видов Вооруженных Сил, родов войск, а также подразделениями материально-технического обеспечения в сложных условиях эксплуатации и постановки преднамеренных помех в радиосетях и радионаправлениях в автоматизированном и неавтоматизированном режимах. Позволяет обеспечивать устойчивую связь с наземными командными пунктами и летательными аппаратами на месте и в движении, а также устанавливать связь по закрытым каналам и осуществлять топографическую привязку через различные спутниковые системы.

Унифицированная командно-штабная машина Р-149МА1 предназначена для обеспечения управления и связи на стоянке и в движении. Установленное на УКШМ оборудование позволяет оперативно отслеживать на электронных картах местности все изменения обстановки на поле боя, положение своих войск и противника, быстро делать оперативно-тактические расчеты, своевременно ставить задачи подчиненным подразделениям и выполнять многие другие функции по управлению войсками.

Личный состав соединений и воинских частей уже приступил к освоению новой техники.