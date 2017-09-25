Уфимский завод «ЕСМ» изготовил станок для крупнейшего производителя электроники из Южной Кореи

Перед отправкой станка заказчику качество обработки ещё раз исследуется в измерительной лаборатории. Заказ выполнен для компании «SamsungElectronics CO Ltd». В период с ноября 2016 г. по январь 2017 г. состоялись переговоры по вопросу поставки высокотехнологичного электрохимического станка.

Особенностью оборудования для сверхточной обработки металла стали сжатые сроки изготовления и сравнительно небольшие габариты.

Последняя испытательная проверка на сборочном конвейере и новый станок уже готов к отправке в Сеул. Он предназначен для получения деталей из труднообрабатываемых сплавов и металлов. Уфимские инженеры завода «ЕСМ» обошли конкурентов из Германии и Соединённых Штатов. Скорее всего, корейцы будут использовать оборудование для изготовления металлических корпусов мобильных телефонов и бытовой техники.

Чтобы получить любую деталь, сначала механическим способом изготавливается что-то вроде клише. Процесс небыстрый и кропотливый. Зато изображение с поверхности штампа зеркально копируется на заготовку всего за несколько минут. И всё благодаря электрохимической реакции с использованием жидкости.

Точность обработки металла — до одной сотой миллиметра.

Все детали, изготовленные на заводе, проходят проверку на геометрическую точность. С помощью данного станка идёт сверка 3D-изображения с конечным результатом. Оборудование позволяет изготавливать детали практически любой сложности.

Такие скальпели используются, к примеру, во время операций на глаз. Где от хирурга требуется максимальная точность, а от инструментов идеальная огранка. Также благодаря разработке уфимских инженеров самолёты могут взлететь в небо. Их станки на заводе УМПО филигранно высекают из металла лопатки турбин авиадвигателей.

ООО «ЕСМ» — крупнейший российский производитель высокотехнологичных электрохимических станков для прецизионной обработки деталей из металлов и сплавов.

Компания ООО «ЕСМ» основана в 2009 году с целью производства прецизионных экологически чистых электрохимических станков для изготовления деталей из широкого спектра металлов, сплавов, металлокерамики и наноструктурированных материалов.

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