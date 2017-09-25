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Уфимский завод «ЕСМ» изготовил станок для крупнейшего производителя электроники из Южной Кореи

Перед отправкой станка заказчику качество обработки ещё раз исследуется в измерительной лаборатории. Заказ выполнен для компании «SamsungElectronics CO Ltd». В период с ноября 2016 г. по январь 2017 г. состоялись переговоры по вопросу поставки высокотехнологичного электрохимического станка.

Особенностью оборудования для сверхточной обработки металла стали сжатые сроки изготовления и сравнительно небольшие габариты.

Последняя испытательная проверка на сборочном конвейере и новый станок уже готов к отправке в Сеул. Он предназначен для получения деталей из труднообрабатываемых сплавов и металлов. Уфимские инженеры завода «ЕСМ» обошли конкурентов из Германии и Соединённых Штатов. Скорее всего, корейцы будут использовать оборудование для изготовления металлических корпусов мобильных телефонов и бытовой техники.

Чтобы получить любую деталь, сначала механическим способом изготавливается что-то вроде клише. Процесс небыстрый и кропотливый. Зато изображение с поверхности штампа зеркально копируется на заготовку всего за несколько минут. И всё благодаря электрохимической реакции с использованием жидкости.

Точность обработки металла — до одной сотой миллиметра.

Все детали, изготовленные на заводе, проходят проверку на геометрическую точность. С помощью данного станка идёт сверка 3D-изображения с конечным результатом. Оборудование позволяет изготавливать детали практически любой сложности.

Такие скальпели используются, к примеру, во время операций на глаз. Где от хирурга требуется максимальная точность, а от инструментов идеальная огранка. Также благодаря разработке уфимских инженеров самолёты могут взлететь в небо. Их станки на заводе УМПО филигранно высекают из металла лопатки турбин авиадвигателей.

ООО «ЕСМ» — крупнейший российский производитель высокотехнологичных электрохимических станков для прецизионной обработки деталей из металлов и сплавов.

Компания ООО «ЕСМ» основана в 2009 году с целью производства прецизионных экологически чистых электрохимических станков для изготовления деталей из широкого спектра металлов, сплавов, металлокерамики и наноструктурированных материалов.

Зарегистрированная торговая марка компании

https://gtrk.tv/novosti/58543-ufimskie-inzhenery-izgotovili-unikalnyy-stanok-krupneyshego-proizvoditelya-elektroniki

Башкирия, станкостроение, экспорт
  • moskovskiy-310 moskovskiy-310
    25.09.1719:14:40

    то ли завод секретный(тогда что там делают корейцы),то ли статься через жжж…написана…раза три прочитал статью и так не понял,на каком предприятии эти «уфимские инженеры» работают…или они сами по себе создают продукцию…

    разработка такая удачная,отличный повод заявить о себе громко и сделать рекламу…а тут какие-то мямли,какие-то инженеры,где-то изобрели…

    новости плюсище,писакам кол

    Отредактировано: moskovskiy-310~19:18 25.09.17
    #958081
    • Нет аватара termometrix
      25.09.1719:40:25

      на каком предприятии эти «уфимские инженеры» работают…или они сами по себе создают продукцию…

      Я тоже не понял,где и чем изготовлено это оборудование.

      #958092
    • Иван Смирнов Иван Смирнов
      25.09.1720:50:00

      Вот статья похожего содержания с сайта производителя:

       http://www.indec-ecm.com/news/397/ 

      О самой компании там сказано вот:

      ООО «ЕСМ» основана в 2010 году при поддержке ГК «РОСНАНО» на базе разработок ученых «Уфимского государственного авиационного технического университета», с целью производства прецизионных электрохимических станков для изготовления деталей из широкого спектра металлов, сплавов, металлокерамики и наноструктурированных материалов. ООО «ЕСМ» входит в группу компаний «Станкомонтаж» (www.stankomontag.ru), куда так же входят ООО «СМ-Сервис», ООО «Урал-Инжиниринг» и ООО «МРобо».

      Сегодня станки ООО «ЕСМ» работают на предприятиях АО «ОДК» — АО «ОДК-Стар», ПАО «НПО «Сатурн», ПАО «УМПО». Станки поставлены на предприятия холдинга «Технодинамика», в компании группы «ГАЗ», предприятия «Росатома», ведутся переговоры о поставке оборудования на предприятия «Роскосмоса».

      #958121
  • Дмитрий Жуков Дмитрий Жуков
    25.09.1720:26:14

    ООО «ЕСМ» (Роснано) — электрохимические станки. Они ими с 2012 года торгуют.

    #958115
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