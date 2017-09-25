На строящихся в Карелии Белопорожских ГЭС установлено первое оборудование

На строительной площадке Белопорожских гидроэлектростанций закончен монтаж металлических конструкций отводящего трубопровода турбины. В рамках проекта на пороге реки Кемь планируется создать две ГЭС, которые будут производить 230 млн кВт/ч электроэнергии и направлять ее на российский оптовый рынок.

Установкой оборудования занимаются компания ООО «Норд Гидро − Белый Порог» совместно с генеральным подрядчиком АО «Карелстроймеханизация» («КСМ»).

Инвестиции в строительство Белопорожских ГЭС стали первым проектом на территории Российской Федерации, финансирование которого одобрено Новым банком развития, созданным странами БРИКС. Возведение гидроэлектростанций включено в перечень приоритетных проектов Федеральной целевой программы по развитию Карелии.

При реализации проекта задействованы производственные мощности крупнейших отечественных производителей оборудования для гидроэлектростанций. Общая стоимость проекта составляет 11,8 млрд рублей.

Посреди леса расположился яркий жилой городок для строителей и обслуживающего персонала со всем необходимым — столовой, баней, спортзалом, спутниковым телевидением и сетью Wi-Fi. В одну вахту, которая длится две недели, на объекте работает около 250 человек: рабочих, инженеров, водителей, механизаторов, поваров. Есть среди них и местные жители из Кеми, Лоух, Беломорска.

Сдача объекта запланирована на 2019 год, работы выполняются согласно графику. Запуск гидроэлектростанций позволит снизить дефицит энергетических мощностей в Карелии, что, в свою очередь, даст новый импульс развитию производственных предприятий региона.

− Строительство Белопорожских ГЭС является крайне важным проектом для ведущей карельской компании «КСМ». Большое доверие порождает большую ответственность. Строительство ведется в круглосуточном режиме.

В планах у компании «Норд Гидро» есть и другие перспективные проекты, среди них − строительство парка для производства ветроэнергетики на берегу Белого моря.

На стройплощадку Белопорожских ГЭС прибыли 16 еврофур из Сызрани, которые привезли очередную партию оборудования с завода «Тяжмаш».