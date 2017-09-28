Москва с высоты 2017

Начало сентября — Москва празднует 870-летие. Хочу всех поздравить с этим праздником и показать фотографии города с высоты, которые сделаны в течение этого года, и немного в прошлом. Это даст возможность увидеть и сравнить как менялся город со временем, какие произошли в нём перемены. Будет затронута и реконструкция, и обновление привычного облика города.

По клику роликом (средней кнопкой) мыши по фото откроется большая картинка.

Фото Константин Антипин p2beep

Для начала, в качестве вступления, посмотрим 2016 год.

1. Чистые пруды.

2. Покровка.

3. Гостница «Украина».

4.

5. Строящийся стадион «Динамо». Реконструкцией это назвать сложно.

6. Академия народного хозяйства.

7. Проспект Вернадского и прочий Юго-Запад.

8. Высотки. К сожалению, Рособоронэкспорт испортил ритмику проспекта, перестроив третью высотку.

9. Химфак, за ним Биофак.

10. Лес.

11. Дом на Мосфильмовской.

12. Марьино.

13. Парк Артема Боровика.

14. Москва-река ночью.

15. Тоже очень давняя задумка. Октябрь в парке 50-летия Октября.

16. Главное здание МГУ и Раменки.

17. Новодевичий монастырь.

18. МЦК уже вовсю используется людьми в качестве транспорта, правда все еще бесплатно, на тот момент. Получается уже год как по Москве ходят Ласточки.

19. Сити.

20. Бизнес-центр «Аквамарин» вообще-то не входил в планы. Но кремлевская глушилка изменила их.

21.

22. Сретенский бульвар, памятник Шухову.

23. Площадь Мясницкие Ворота и вестибюль станции метро «Чистые пруды».

24. Новый пешеходный участок, соединяющий Сретинский и Чистопрудный бульвары.

25. Открыли подземный переход через Ломоносовский проспект.

26. Пришла зима и начался ремонт и демонтаж шпиля на здании МИДа.

27.

28. Гостиница «Пекин» и Садовое кольцо.

29. Триумфальная площадь.

30.

31.

32. Бизнес-центр «Оружейный».

33. В этом году на нем достроили шпиль и зачем-то поставили на него разноцветную подсветку.

34. Обледеневшая звезда на главном здании МГУ.

35.

Так закончился 2016 год и началался 2017.

1. И первым делом мы отправимся в Северное Чертаново.

2. У коптера есть датчики препятствий по бокам… Но оказалось, что работают они лишь в определенном режиме. Это фото сделано из промежутка в ЖК «Авеню 77».

3. Обожаю эти дома-корабли.

4.

5. Под крышей расположены мастерские. По сути это квартиры-студии.

6. Когда-нибудь Северное Чертаново включат в список наследия ЮНЕСКО, а этот 45-этажный ЖК снесут. Как бы он ни пытался вписаться в окружающую архитектуру своими бело-синими полосами, он ни разу не соразмерен среде и человеку.

7. Спорткомплекс «Чертаново» и универсам.

8. Продолжаем путешествие по спальным районам: Ясенево с громадами II-68/22-2.

9. За ними скромно прячутся II-49Д.

10. КОПЭ в Крылатском на фоне Живописного моста.

11. Храм Живоначальной Троицы в Хорошеве.

12. Хорошевский и Живописный мосты.

13. Панельные хрущевки сбились в косяк, чтобы их не снесли…

14. Московский ипподром.

15. Ленинградский проспект.

16. «Ажурный дом» из крупных типовых бетонных блоков заводского изготовления архитектора Бурова.

17. Дом-сороконожка архитектора Меерсона на Беговой.

18.

19. Арка главного входа в парк Горького.

20. Набережная парка.

21.

22. Большой Голицынский пруд.

23. Разрушенный павильон «Шестигранник» архитектора Жолтовского.

24. Андреевский монастырь и РАН.

25. Серпантин.

26.

27. МГУ и Воробьевы горы.

28. Лужники — желтыми лампами освещают газон по ночам.

29. Лужнецкий метромост.

30.

31. Наконец весна… Район Университета.

32. Цирк на проспекте Вернадского.

33. «Дом преподавателя» МГУ.

34. Детский музыкальный театр имени Наталии Сац

35. Синяя птица.

36. Дома Ломоносовского проспекта.

37. Сквер на Молодежной улице.

38. 1 и 2 кварталы Юго-Запада.

39. C другой стороны проспекта Вернадского эта аллея продолжается уже на территории МГУ.

40. Фонтан «Лилия» на фоне ГЗ МГУ.

41. Само главное здание. Это очень популярная точка для полетов, но качественных фотографий все равно довольно мало.

42.

43. Статуя колхозницы на ризалите.

44. Вид вниз.

45. На фоне…

46. Ленинградский проспект.

47. «Реконструируемый» стадион «Динамо».

48. Выше было фото стадиона, так что интересно сравнить.

49. Гостинично-жилой комплекс «ВТБ Арена парк».

50. На фоне Бегового района.

51. Через дорогу строится на месте снесенного стадиона Юных пионеров МФЦ «Царская площадь».

52.

53. Хитровка.

54. Конструктивистский жилмассив «Нижняя Пресня».

55. Центр международной торговли.

56. Парк «Красная Пресня».

57. Ансамбль хрущевок вблизи Москвы-сити.

58. Но серии домов разные. В те годы архитекторам позволяли лишь рисовать планы районов, расставляя дома по карте. А какие это будут дома — решали уже строители.

59.

60. Микрорайон Камушки сейчас ждет сноса. Над ним нависает почти достроенный ММДЦ.

61. Белорусский железнодорожный мост. Внизу видны шахты — это строительство ТПК.

62. Пересечение Смоленского направления и МЦК.

63. Шелепиха.

64. Шелепихинский мост и МФК «Фили-Град».

65. Строительство ЖК «Центр-Сити».

66. Сталинские дома на Платовской улице и угол ОДЦ «Atlantic» архитекторов Сергея Кузнецова и Сергея Чобана из SPEECH.

67. Набережная Тараса Шевченко и дом нефтяников, когда-то на крышах стояли декоративные нефтяные вышки.

68. Бородинский мост и МИД.

69. После реконструкции шпиль сияет так, что на всех фотографиях выходит переэкспонирован.

70. Снова асимметричные гостиницы на Смоленской-Сенной площади.

71. Гостиница «Украина».

72. Украинский бульвар.

73. Большая Дорогомиловская на фоне Москвы-сити.

74. Панорама Нагатинского затона.

75.

76. Печатники. Башни на месте взорванного в 1999 году дома.

77.

78. Курьяново.

79.

80. Такой островок спокойствия.

81. За железной дорогой возвышаются дома старого Марьина.

82. Люблино.

83. А это шикарный конструктивистский квартал на Люблинской улице, которому грозит снос по программе реновации.

84. Парк 850-летия Москвы.

85. Люблинская улица в Марьине.