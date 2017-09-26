Детекторы радиации «Швабе» приняты на снабжение Минобороны РФ

Модули обнаружения гамма- и бета-излучения Холдинга «Швабе» приняты на снабжение Министерством обороны РФ в составе подвижного контрольно-распределительного пункта. Приборы будут применяться военными для определения степени радиоактивного загрязнения вооружения, военной техники, личного состава и снаряжения. Комплект дозиметрических приборов разработан на предприятии Холдинга «Швабе» — Загорском оптико-механическом заводе (ЗОМЗ) в 2016 году.

В его составе три устройства: модуль детектирования гамма-излучения для техники «МДТ», модуль детектирования гамма- и бета- излучения для личного состава «МДЛС», а также модуль непрерывного радиационного контроля «МРК». Изделия предназначены для работы в полевых условиях на открытом воздухе. «Новые детекторы позволят военнослужащим вести контроль загрязнения при выходе подразделений и частей из зон радиоактивного заражения в период военного времени и на период аварийной ситуации при ликвидации последствий аварий на радиационно опасных объектах. Кроме ВС РФ потенциальным потребителем данной продукции выступает МЧС России. Приборы успешно прошли серию испытаний и в июне 2017 года приняты на снабжение Министерством обороны. Первые поставки могут быть выполнены в 2018 году», — отметил генеральный директор ЗОМЗ.В составе подвижного контрольно-распределительного пункта при сканировании объекта детекторы ЗОМЗ обнаруживают радиоактивное загрязнение, измеряют его интенсивность и определяют место концентрации излучения. Вся информация от приборов поступает на автоматизированный пункт. Полученные данные позволяют специалистам определить необходимость и характер последующих мероприятий.Впервые комплект дозиметрических модулей в контрольно-распределительном пункте завод представил в этом году на площадке Международного военно-технического форума «Армия-2017». Интерес к изделию проявили российские военные и представители МЧС.