Kronospan приобрел партию лесовозов производства «ТихвинСпецМаш»

Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания» («НПК ОВК» или «Холдинг») (MOEX: UWGN) и Kronospan, мировой лидер по производству древесных стружечных плит, заключили контракт на поставку 267 платформ для перевозки лесоматериалов. Срок поставки — до конца 2017 года.

Первая партия лесовозных платформ модели 13-6852-02 производства «ТихвинСпецМаш» (входит в НПК ОВК) уже отгружена. Конкурентным преимуществом вагона является увеличенный погрузочный объем 122 м3 и грузоподъемность 74 т, что позволяет повысить эффективность перевозки как легких, так и тяжелых пород дерева. Такие преимущества позволяют собственнику вагонов существенно снизить себестоимость перевозки и сэкономить на обслуживании их парка.

Благодаря взаимодействию конструкторов НПК ОВК с компаниями, специализирующимися на перевозках лесоматериалов, удалось создать конструкцию вагона, выгодно отличающуюся от аналогов.

Так, значительным конкурентным преимуществом платформы является межремонтный интервал, который составляет 800 тыс. км или 8 лет, что снижает стоимость обслуживания вагона на протяжении всего его срока службы в 40 лет. Лесовоз разработан Всесоюзным научно-исследовательским центром транспортных технологий (входит в НПК ОВК).

Комментируя сделку с НПК ОВК, генеральный директор Kronospan в России Ардашер Курбаншо поделился следующим: «Наша компания успешно работает на рынке уже более 120 лет, а ее продукция широко известна по всему миру. Опыт же и постоянное стремление к инновациям дают возможность внедрять ноу-хау не только для создания отделочных материалов нового поколения, которые мы предлагаем клиентам, но и для оказания услуг по их доставке. Экономия времени на погрузочно-разгрузочных работах, повышенная безопасность и надежность перевозок существенно снижают затраты на логистику. Решения, предлагаемые нашими партнерами — НПК ОВК, являются современными, профессиональными и отвечающими нашим высоким требованиям».

По оценкам экспертов рынка, российский парк специализированных лесовозных платформ составляет около 20 тыс. вагонов. При этом он активно растет: за последние три года было выпущено около 5 тыс. вагонов против 1,5 тыс., выбывших из парка. Причина увеличения спроса на платформы — восстановление объемов перевозок лесоматериалов. Так в 2014-2016 гг. погрузка росла ежегодно на 5,5-6%, главным образом за счет экспорта в Китай. Кроме того, на спрос повлияет и дальнейшее выбытие устаревшего парка за пределами установленного срока службы: в текущем году списано около 1,5 тыс. ед., а в течение десяти лет в среднем будет списываться около тысячи таких вагонов ежегодно.