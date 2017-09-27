В Татарстане открыт новый центр детского творчества

В Набережных Челнах, Нижнекамске и Альметьевске уже заработали детские технопарки «Кванториум». Теперь такой важный центр появился и в г. Кукмор.

Ребятам дают уроки по робототехнике, компьютерной графике, по судо-, авиа- и автомоделированию, деревообработке, металлообработке, спортивному туризму, музейному делу, военно-патриотическому направлению, прикладному творчеству, хореографии, театральному творчеству, гончарному делу, вокалу и росписи.

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