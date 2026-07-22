Российские школьники завоевали пять медалей на IX Международной олимпиаде по экономике, которая в этом году проходила в Китае.

Наград удостоились:

Руслан Аминов, Башкортостан — серебро;

Мария Тютина, Москва — серебро;

Бахтиёр Мирзоев, Москва — бронза;

Татьяна Пинская, Москва — бронза;

Мария Яхричева, Москва — бронза.

Мария Тютина также продемонстрировала лучший результат среди всех участников состязания при выполнении заданий, связанных с финансами.

Международная экономическая олимпиада включала три тура. Участники решали задания по экономике и финансовой грамотности, а также разбирали практические ситуации, связанные с современными экономическими процессами. В частности, школьникам предлагалось проанализировать задачи о торговле лицензиями на искусственный интеллект между странами и переориентации производства чипов.

Отдельный тур был посвящен работе над бизнес-кейсом. Команды из разных стран разрабатывали концепцию специальной экономической зоны для своей страны. За основу участникам предлагалось взять опыт китайского центра инноваций — города Сучжоу — и подготовить проект, который мог бы способствовать ускорению экономического роста.

Международная олимпиада по экономике проводится для школьников 16-18 лет. В команду входят учащиеся, отобранные по итогам участия в национальных соревнованиях.