Сборная России завоевала медали на Международной олимпиаде по экономике в Китае
Российские школьники завоевали пять медалей на IX Международной олимпиаде по экономике, которая в этом году проходила в Китае.
Наград удостоились:
- Руслан Аминов, Башкортостан — серебро;
- Мария Тютина, Москва — серебро;
- Бахтиёр Мирзоев, Москва — бронза;
- Татьяна Пинская, Москва — бронза;
- Мария Яхричева, Москва — бронза.
Мария Тютина также продемонстрировала лучший результат среди всех участников состязания при выполнении заданий, связанных с финансами.
Международная экономическая олимпиада включала три тура. Участники решали задания по экономике и финансовой грамотности, а также разбирали практические ситуации, связанные с современными экономическими процессами. В частности, школьникам предлагалось проанализировать задачи о торговле лицензиями на искусственный интеллект между странами и переориентации производства чипов.
Отдельный тур был посвящен работе над бизнес-кейсом. Команды из разных стран разрабатывали концепцию специальной экономической зоны для своей страны. За основу участникам предлагалось взять опыт китайского центра инноваций — города Сучжоу — и подготовить проект, который мог бы способствовать ускорению экономического роста.
Международная олимпиада по экономике проводится для школьников 16-18 лет. В команду входят учащиеся, отобранные по итогам участия в национальных соревнованиях.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
- Подведены итоги VII Международной олимпиады по экономике. Она прошла в...кольников из 53 стран мира. Все российские участники завоевали медали.
- В Исфахане (Исламская Республика Иран) подвели итоги 54-ой Международной физической олимпиады. Все российские участники завоевали награды.
- Состязание проходило в Бразилии для школьников из 36 стран мира в...ьшую задачу по лексикостатистике, которую члены сборной решали вместе.
Поделись позитивом в своих соцсетях
Комментарии 1