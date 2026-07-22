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1 день назад 1061
termometrix Образование

Сборная России завоевала медали на Международной олимпиаде по экономике в Китае

Российские школьники завоевали пять медалей на IX Международной олимпиаде по экономике, которая в этом году проходила в Китае.

Наград удостоились:

  • Руслан Аминов, Башкортостан — серебро;
  • Мария Тютина, Москва — серебро;
  • Бахтиёр Мирзоев, Москва — бронза;
  • Татьяна Пинская, Москва — бронза;
  • Мария Яхричева, Москва — бронза.

Мария Тютина также продемонстрировала лучший результат среди всех участников состязания при выполнении заданий, связанных с финансами.

Международная экономическая олимпиада включала три тура. Участники решали задания по экономике и финансовой грамотности, а также разбирали практические ситуации, связанные с современными экономическими процессами. В частности, школьникам предлагалось проанализировать задачи о торговле лицензиями на искусственный интеллект между странами и переориентации производства чипов.

Отдельный тур был посвящен работе над бизнес-кейсом. Команды из разных стран разрабатывали концепцию специальной экономической зоны для своей страны. За основу участникам предлагалось взять опыт китайского центра инноваций — города Сучжоу — и подготовить проект, который мог бы способствовать ускорению экономического роста.

Международная олимпиада по экономике проводится для школьников 16-18 лет. В команду входят учащиеся, отобранные по итогам участия в национальных соревнованиях.

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Источник: olimpiada.ru

Комментарии 1

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  • Нет аватара termometrix22.07.26 07:41:56

    На мой взгляд, существуют способы сокращения и обнуления бюджетного дефицита в этом году,а также и в будущем, или погашения дефицита государственного бюджета без привлечения новых государственных заимствований и увеличения государственного долга. Лично я считаю,что это ошибочная политика-финансировать дефицит консолидированного бюджета путем увеличения государственного долга, в том числе путем выпуска государственных ценных бумаг.
    Например:
    — Дефицит бюджета может быть существенно сокращен за счет неиспользованных бюджетных остатков на счете Министерства финансов и регионов по итогам текущего года, возможно, дополнительно и частично за счет накопленных неиспользованных остатков за предыдущие годы.
    -Министерству финансов следует расширить практику рассрочки платежей по бюджетным расходам по принципу лизинга для инвестиционных проектов и других расходов, являющихся статьями государственного бюджета.
    — Вместо прямых платежей из бюджета следует использовать бюджетные расходы в качестве государственной гарантии для внебюджетных платежей, главным образом в инвестиционной сфере.Это означает, что внебюджетные организации и институты развития должны взять на себя роль прямых инвесторов в проекты, реализуемые государством и регионами. Также необходимо развивать государственно-частное партнерство (ГЧП).
    -Обратный выкуп государственного долга, облигаций ОФЗ, путем привлечения займов из Китая в юанях, поскольку процентная ставка в Китае значительно ниже ключевой ставки в России. Своего рода «кэрри-трейд», но осуществляемая Министерством финансов и Центральным банком с целью максимального сокращения и списания государственного долга России и ежегодных платежей по нему из бюджета.
    -Перевести всю государственную оборонную промышленность на один счет. Таким образом, не будет переплаты между всеми предприятиями по всей цепочке государственной оборонной промышленности. При производстве того же количества вооружений бюджетные затраты значительно сократятся. То есть государственная оборонная промышленность будет рассматриваться с финансовой точки зрения как один крупный единый холдинг, как единый комплекс.
    -Увеличение монетизации всей экономики России. Это также увеличит налоговые поступления в государственную казну.

    Отредактировано: termometrix~10:40 22.07.26
    #1319597