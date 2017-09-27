В Севастополе открылся завод «Севхимпром» по производству реагентов для очищения воды

Первый в Севастополе завод по производству экологически безопасных реагентов для очистки и обеззараживания воды открылся в селе Штурмовом.

Завод «Севхимпром» был построен на земельном участке «с нуля». В создание производства предприятие вложило более 51 млн рублей, а фактический объем капитальных вложений превысил плановый на 50%. Созданы предусмотренные договором рабочие места — работать на заводе будет 25 человек.

Предприятие будет выпускать эффективные реагенты на основе гипохлорита натрия. Вещество обладает мощным обеззараживающим действием и отличается низкой стоимостью по сравнению с другими аналогичными реагентами.

Технология производства основана на электролизе морской соли — это безопасный, эффективный, а также экономичный способ производства, так как предприятие будет использовать крымское сырье.

Изготовление реагентов на территории Севастополя позволит на 30% сократить расходы на их приобретение главного потребителя — ГУПС «Водоканал», и обеспечит потребности социальных учреждений, спортивных и санаторно-курортных комплексов.

«Производство в Севастополе решает вопросы бесперебойной поставки реагентов, которые ранее мы закупали на материковой части страны. Кроме того, мы сможем сократить потерю полезных свойств реагента, которая может произойти в процессе транспортировки. Второе — это финансовый момент. По стоимости местные реагенты будут гораздо меньше приобретаемых на материке», — отметил директор ГУПС «Водоканал» Николай Перегуда.

Он добавил, что предприятие расходует на дезинфекцию воды около 40 тонн реагента в месяц.