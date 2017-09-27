

Новейшая снайперская винтовка «Точность» принята на вооружение ФСБ, ФСО и Росгвардии

Новейшая снайперская винтовка «Точность» принята на вооружение ФСБ, ФСО и Росгвардии, поставки начинаются в этом году, сообщил гендиректор ЦНИИточмаш Дмитрий Семизоров.

Он уточнил, что решается вопрос серийной поставки, добавив, что винтовка выпускается в двух модификациях: под калибры 8,6/69 и 7,62/52 миллиметров.

«Точность» является наиболее передовой разработкой, призванной полностью ликвидировать отставание в области высокоточного ручного оружия.

Толстостенный ствол Т-5000 вывешен в алюминиевой ложе, он изготавливается методом шпалерного строгания на станках с ЧПУ с допуском менее 0,0025 мм. Для придания деталям идеальной геометрической точности они обрабатываются уже после финальной закалки, а не до нее. Такая тщательность изготовления, необычная для армейского оружия, обеспечивает стабильную кучность порядка 0,3-0,5 угловой минуты (то есть на 100 м группа пробоин уложится в сантиметр). Для сравнения: СВД демонстрирует кучность порядка 1,5-2 угловых минут.

Ранее, сайт телеканала «Звезда» публиковал подробный обзор винтовки . Предполагалось, что винтовка будет принята на вооружение в 2020 году, однако это событие произошло на три года раньше.

По требованиям военных в базовую конструкцию винтовки было внесено более 200 изменений. Подробности испытаний комплекса не раскрываются, однако известно, что холодный тест оружия выполнялся следующим образом: снайпер стрелял из-под зависшего над снежным полем вертолета.