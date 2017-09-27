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Армия и Флот

В подразделения Минобороны России поступили новейшие специальные пожарные машины

Предприятие-изготовитель досрочно завершило поставку Министерству обороны Российской Федерации специальных пожарных машин (СПМ) в рамках Государственного оборонного заказа. Всего за два года в военное ведомство поступило 12 машин. Последний экземпляр передан на два месяца раньше запланированного срока.

СПМ была создана с использованием узлов и агрегатов танков Т-72 и Т-80. Она предназначена для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ в особо опасных условиях. Масса машины не превышает 60 тонн, дальность подачи огнегасящего состава достигает 100 метров. Бронированная кабина СПМ способна защитить экипаж от разлетающихся осколков при подрыве 152-мм осколочно-фугасного снаряда на удалении до 5 метров. Максимальная скорость машины по шоссе достигает 40 км/ч, а запас хода — не менее 250 км.

http://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12143759@egNews

Армия, СПМ
  • Human RS Human RS
    27.09.1723:56:30

    Видео по теме:

    #958883
  • Нет аватара termometrix
    28.09.1700:32:30

    Давно пора.

    Вот например болгарская противопожарная машина на базе шасси танка Т-62.

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    А вот и венгерский противопожарный танк-гибрид по заказу США для тушения пожаров в Ираке.

    Самая мощная в мире пожарная машина Big Wind с двумя турбореактивными двигателями от МиГ-21 и шасси танков Т-55 или Т-34

    Отредактировано: termometrix~00:53 28.09.17
    #958891
    • Нет аватара termometrix
      28.09.1700:52:45

      Вот и российский аналог газового тушения на базе турбореактивного двигателя ВК 1-4

      #958893
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