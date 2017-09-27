В подразделения Минобороны России поступили новейшие специальные пожарные машины

Предприятие-изготовитель досрочно завершило поставку Министерству обороны Российской Федерации специальных пожарных машин (СПМ) в рамках Государственного оборонного заказа. Всего за два года в военное ведомство поступило 12 машин. Последний экземпляр передан на два месяца раньше запланированного срока.

СПМ была создана с использованием узлов и агрегатов танков Т-72 и Т-80. Она предназначена для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ в особо опасных условиях. Масса машины не превышает 60 тонн, дальность подачи огнегасящего состава достигает 100 метров. Бронированная кабина СПМ способна защитить экипаж от разлетающихся осколков при подрыве 152-мм осколочно-фугасного снаряда на удалении до 5 метров. Максимальная скорость машины по шоссе достигает 40 км/ч, а запас хода — не менее 250 км.