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Медучреждения

Три новый ФАПа открыли в Чунском районе Иркутской области

Три новых фельдшерско-акушерских пунктов открыли в деревне Новобалтурина, посёлках Хоняки и Изыкан Чунского района. В одноэтажных зданиях расположены вестибюль, гардероб, кабинет фельдшера, процедурный, прививочный и аптечный кабинеты, санузел, комнаты хранения. Стоимость каждого объекта около 6,5 миллиона рублей.Штаты в каждом ФАПе полностью укомплектованы грамотными и опытными фельдшерами и медицинскими сестрами. Теперь жители трёх территорий Чунского района обеспечены качественными и современными медицинскими объектами.

https://www.irk.ru/news/20170928/health/

Иркутская область, медучреждения
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