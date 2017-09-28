Три новый ФАПа открыли в Чунском районе Иркутской области

Три новых фельдшерско-акушерских пунктов открыли в деревне Новобалтурина, посёлках Хоняки и Изыкан Чунского района. В одноэтажных зданиях расположены вестибюль, гардероб, кабинет фельдшера, процедурный, прививочный и аптечный кабинеты, санузел, комнаты хранения. Стоимость каждого объекта около 6,5 миллиона рублей.Штаты в каждом ФАПе полностью укомплектованы грамотными и опытными фельдшерами и медицинскими сестрами. Теперь жители трёх территорий Чунского района обеспечены качественными и современными медицинскими объектами.