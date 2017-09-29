Грузовой поезд весом 8,3 тыс. тонн впервые отправлен со станции Ершов Приволжской железной дороги

27 сентября со станции Ершов Саратовского региона Приволжской железной дороги впервые отправлен тяжеловесный поезд весом 8,3 тыс. тонн в направлении станции Волжский Волгоградского региона, сообщила пресс-служба магистрали. «Грузовой поезд, сформированный на станции Ершов, проведен до станции Верхний Баскунчак без смены локомотивной бригады, которая ранее осуществлялась на станции Палласовка. Это позволило увеличить „плечо обращения“ локомотивной бригады на данном направлении до 432 км», — говорится в сообщении. Проследование состава стало возможным благодаря реализации мультифункционального проекта по увеличению веса поездов на участке Ершов — Волжский, разработанного специалистами Приволжской магистрали. Основная цель проекта — увеличение пропускной способности однопутного участка Красный Кут — Верхний Баскунчак для освоения прогнозных грузопотоков и одновременного снижения транспортных издержек.

Реализация комплекса мероприятий по планированию и организации движения грузовых поездов в рамках данного проекта позволит увеличить на Приволжской магистрали производительность локомотива на 9 тыс. тонно-км брутто и средний вес поезда на 17 тонн, а также снизить себестоимость перевозки по железной дороге, следует из материалов ПривЖД.