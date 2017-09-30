Ход реконструкции спортивных комплексов

Новая площадка для занятий спортом Кубанского государственного университета физической культуры, спорта и туризма предназначена открылась

В учебно-спортивный комплекс «Покровские озера» входят: спортивное ядро с полем для игры в футбол и регби, легкоатлетическими дорожками и секторами, спортивные площадки для игровых видов спорта — поле для мини-футбола, универсальная спортивная площадка для игровых видов спорта, площадка для игры в большой теннис.

В Ленинском районе г. Саратова открылся филиал областного реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями.

С открытием филиала коечный фонд увеличился со 105 до 168 мест, а ежегодный охват реабилитационными мероприятиями областного центра вырос с 2036 до 3500 детей. Здесь заработало единственное в области отделение «ранней помощи» на 20 мест. Сейчас в филиале действуют 2 физиотерапевтических кабинета, зал лечебной физкультуры, водно-иммерсионный комплекс, водолечебница, сенсорная комната, оборудованы зоны для отдыха и игр. Кроме того, было создано 80 рабочих мест.

В Змеиногорском районе Алтайского края открыли современный бассейн

Размер чаши бассейна составляет 25×10 метров, а его пропускная способность — 40 человек в час. Помимо проведения общеоздоравливающих процедур здесь можно проводить различные обучающие и спортивные мероприятия.

В Свердловской области открылось новую лыжероллерную трассу

На лыжероллерной трассе протяжённостью 3750 метров одновременно могут тренироваться 70 спортсменов. Трасса соответствует всем требованиям для проведения соревнований федерального уровня. Перепад высоты трассы составляет 33 метра, подъем осуществляется почти на 110 метров, что позволяет проводить тренировки и соревнования сразу по нескольким дисциплинам: биатлону, триатлону, лыжным и лыжероллерным гонкам.

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ОТКРЫЛАСЬ НОВАЯ ПАРУСНАЯ ШКОЛА «КРЕСТОВСКИЙ ОСТРОВ»

Современный спорткомплекс открылся на родине олимпийской чемпионки Натальи Воробьевой

Открытие многофункционального физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным спортивным залом состоялось в Тулуне, уроженкой которого является олимпийская чемпионка по борьбе Наталья Воробьева.

Воробьева завоевала первую золотую медаль в истории российской женской борьбы на Олимпиаде-2012 в Лондоне. Ранее сообщалось, что в честь победы 26-летней спортсменки в ее родном городе будет построен спортивный комплекс.

Строительство объекта осуществлялось в рамках Федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» (ФЦП). Общая стоимость строительства спорткомплекса составила свыше 70 млн рублей.

Площадь комплекса — свыше 1,5 тыс кв. м. На базе объекта будут развиваться игровые виды спорта, баскетбол, волейбол, мини-футбол.

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