В Марий Эл открыта сельская школа на 120 мест

1 сентября в с. Эмеково Волжского района открылось новое здание школы на 120 мест.

Школа построена и укомплектована в соответствии с новыми требованиями Минобрнауки России. В первую очередь, речь идет об оснащении классов необходимым оборудованием и расходными материалами для лабораторных работ. Кроме того, под одной крышей с учебными кабинетами оказались спортивный зал и столовая. В прежнее время школа располагалась в трех зданиях, самое старое из которых было построено еще в 1925 году. В нем и размещался пищеблок.