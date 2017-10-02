На омском шинном заводе реализуется масштабный инвестиционный проект модернизации производства Зарубежные партнеры привлечены к установке новейшего оборудования в цехах АО «Кордиант-Восток».

Холдинг «Кордиант» в 2017 году реализует масштабный инвестиционный проект по техническому перевооружению производственного корпуса на омском шинном заводе АО «Кордиант-Восток». Проект рассчитан на четыре года и предусматривает модернизацию и приобретение нового вулканизационного оборудования, сборочных линий, организацию отдельного участка для тестирования продукции, а также проведение автоматизации транспортных систем.

В реализации проекта участвуют крупнейшие мировые компании по производству оборудования для шинной промышленности из Словакии, Германии, Нидерландов, Чехии, Италии и т. д. В последние годы «Кордиант-Восток» активно сотрудничает с холдингом «Mesnac» (Китай), который является одним из мировых лидеров по разработке, производству и установке инновационного шинного оборудования. Компания MERTC (Словакия), входящая в холдинг, работает с производителями из Чехии, Словакии, Германии, Индии, Бразилии, Ирана, Турции, Китая и уже на протяжении последних пяти лет успешно сотрудничает с АО «Кордиант-Восток».

В рамках проекта технического перевооружения производства проведена покупка двух современных сборочных линий и модернизация трех, имеющихся в производстве, сборочных линий, обновлены отдельные узлы. В этом году работы на АО «Кордиант-Восток» были продолжены. Совместно со словацкими партнерами, была проведена модернизация четвертой сборочной линии РС-2.

Зарубежные специалисты провели замену узлов, установили современное программное обеспечение, ввели новое системное управление и автоматизировали процесс стыковки деталей. После чего омские шинники совместно со словацкими коллегами осуществили установку обновленного оборудования в производственном цехе, а также завершили необходимые пусконаладочные работы.

«Техническое перевооружение АО „Кордиант-Восток“ направлено, в первую очередь, на автоматизацию и оптимизацию работы действующего оборудования, а также на минимизацию человеческого фактора при производстве шин. Благодаря модернизации сборочной линии РС-2 мы смогли увеличить ее производительность на 30%. Более того, теперь мы можем расширить ассортимент и собирать на новом оборудовании покрышки размером 13-18 дюймов. Модернизация также значительно облегчила труд сборщиков, процесс автоматизирован, и его нужно только контролировать», — сообщила генеральный директор АО «Кордиант-Восток» Лариса Гришина