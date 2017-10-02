Волжская ГЭС увеличила установленную мощность в результате модернизации оборудования

Установленная мощность Волжской ГЭС (Волгоградкая обл.) с 1 октября 2017 года возросла на 10,5 МВт и в настоящий момент составляет 2671 МВт. Это результат реализации Программы комплексной модернизации (ПКМ)* РусГидро.

В рамках выполненных работ энергетики заменили отработавшую нормативный срок турбину на гидроагрегате ст.№ 6 на современную, производства ПАО «Силовые машины». Результаты испытаний подтвердили возможность увеличения мощности гидроагрегата со 115 до 125,5 МВт, после чего прошла перемаркировка (процедура документального подтверждения изменения мощности).

Новая турбина обладает улучшенными техническими характеристиками, большей мощностью и отличается высокой степенью экологической безопасности. Помимо турбины, на гидроагрегате заменили генератор, тиристорную систему возбуждения, систему автоматики и управления, вспомогательное оборудование.

В настоящее время на Волжской ГЭС в соответствии с договором с ПАО «Силовые машины» модернизированы 9 гидроагрегатов. Кроме замены гидроагрегатов, в рамках запланированных мероприятий по ПКМ предполагается: модернизация систем автоматического управления гидроагрегатов; комплексная модернизация оборудования распределительного устройства ОРУ-500 кВ; реконструкция ОРУ 220 кВ. Замене подлежат силовые трансформаторы 220 и 500 кВ, затворы водосливной плотины и другое гидромеханическое оборудование.

«Реализация программы комплексной модернизации повышает надежность и безопасность Волгоградского гидроузла, а также позволяет увеличить выработку электроэнергии, потребление которой в Объединенной энергосистеме Юга в текущем году существенно возросло», — отметил директор Волжской ГЭС Сергей Бологов.

*ПКМ — долгосрочная программа (с периодом реализации 2012-2025 гг.), направленная на техническое перевооружение генерирующих объектов РусГидро. Планируется заменить 55% от общего парка турбин компании, 42% от общего парка генераторов и 61% от общего парка трансформаторов. В рамках программы заменяется вспомогательное оборудование и производится реконструкция гидротехнических сооружений. Это позволит переломить тенденцию старения оборудования, обновить все генерирующие мощности, отработавшие нормативные сроки, а также снизить эксплуатационные затраты за счет уменьшения объёмов ремонтов и автоматизации процессов. Реализация ПКМ позволит к моменту её окончания заменить генерирующее оборудование общей мощностью 12618 МВт и увеличить установленную мощность объектов компании на 779 МВт. Планируемый прирост выработки за счет мероприятий в рамках программы составит 1375,6 млн. квтч.