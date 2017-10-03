В Красноярском крае успешно завершена реализация проекта в области освоения лесов

В Красноярском крае успешно завершен приоритетный инвестиционный проект в области освоения лесов. ООО «Приангарский ЛПК» досрочно реализовал в Кежемском районе проект по организации переработки древесины. Инвестиции в проект составили около 3 млрд рублей.

Сегодня предприятие экспортирует готовую продукцию — пиломатериал из ангарской сосны и сибирской лиственницы в страны Восточной Азии — Китай, Японию, а также на Ближний Восток, в страны Евросоюза и СНГ.

В рамках реализации проекта в 2014 году введен в эксплуатацию лесоперерабатывающий завод. На предприятии создано 788 рабочих мест. За время работы выпущено 661 тыс. кубометров пиломатериала, что превышает заявленные инвестором производственные планы. В бюджеты всех уровней выплачено 390 млн рублей налоговых отчислений. Сформирован автопарк современной специализированной техники, приобретено более 160 единиц, в том числе лесовозы, лесозаготовительные комплексы, погрузчики.

В 2016 году на предприятии освоили новый вид транспортировки пиловочника — сплавом по водохранилищу. Для организации сплавного процесса создали вахтовый поселок, приобрели флот из 11 единиц и причал в Кодинске. Как результат — 49% от общего объема вывозки теперь транспортируют по воде.

Кроме того, ООО «Приангарский ЛПК» разработал альтернативный способ утилизации отходов — часть поставляют потребителям, остальное используют для собственных нужд.

«Запуск предприятия имеет огромное экономическое и социальное значение как для Кежемского района, так и для всего края. Сегодня Приангарский ЛПК является крупнейшим градообразующим лесозаготовительным и лесоперерабатывающим предприятием в регионе. 90% работников — местные жители, — отметил исполняющий обязанности министра лесного хозяйства края Владимир Векшин. — Приангарский ЛПК стабильно наращивает объемы производства продукции, развивает собственное лесозаготовительное направление, что положительно сказывается на развитии отрасли в целом».

Отметим, ООО «Приангарский ЛПК» стал третьим приоритетным инвестиционным проектом в области освоения лесов, успешно реализованным на территории Красноярского края.