АО «Рособоронэкспорт» поставил Мали два боевых вертолета Ми-35М

АО «Рособоронэкспорт» (входит в Госкорпорацию Ростех) осуществило поставку транспортно-боевых вертолетов Ми-35М и имущества к ним в Республику Мали.

«По просьбе наших партнеров из Мали мы произвели отгрузку двух вертолетов Ми-35М в Мали. Малийская сторона выразила нам большую благодарность за выполнение ее просьбы и осталась довольна качеством продукции. Уверен, что вертолеты помогут этому государству защитить собственный суверенитет и успешно бороться с главным вызовом XXI века — терроризмом», — сообщил генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев.