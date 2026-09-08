«Рособоронэкспорт» сообщил о поставке иностранному заказчику Су-34Э
Глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев заявил, что РФ произвела поставки заказчику фронтовых бомбардировщиков Су-34 в экспортном облике. Об этом пишет Интерфакс.
«Переданные по контракту Рособоронэкспорта истребители-бомбардировщики Су-34Э поставлены на вооружение ВВС иностранного заказчика. Мы получаем исключительно положительные отзывы по их эксплуатации», — сказал Михеев «Интерфаксу» в преддверии Международного авиационно-космического салона El Alamein International Airshow 2026 в Египте.
«Этот самолет в реальных боевых действиях подтвердил свои высокие летно-технические характеристики и способность выполнять широкий спектр задач от поражения наземных, надводных и воздушных целей в любых метеоусловиях, до ведения разведки», — отметил глава компании.
По его словам, российские оборонные предприятия сегодня выпускают современные авиационные средства поражения, позволяющие применять самолет в условиях жесткого противодействия современных средств ПВО и РЭБ противника.
Ранее об экспортных поставках данных самолетов официально не сообщалось. В 2025 году Михеев заявлял, что у РФ есть подписанные контракты на поставку фронтовых бомбардировщиков Су-34 в экспортном облике.
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