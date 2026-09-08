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Roman Wyrzykowski Российские проекты за рубежом

«Рособоронэкспорт» сообщил о поставке иностранному заказчику Су-34Э

© aex.ru

Глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев заявил, что РФ произвела поставки заказчику фронтовых бомбардировщиков Су-34 в экспортном облике. Об этом пишет Интерфакс.

«Переданные по контракту Рособоронэкспорта истребители-бомбардировщики Су-34Э поставлены на вооружение ВВС иностранного заказчика. Мы получаем исключительно положительные отзывы по их эксплуатации», — сказал Михеев «Интерфаксу» в преддверии Международного авиационно-космического салона El Alamein International Airshow 2026 в Египте.

«Этот самолет в реальных боевых действиях подтвердил свои высокие летно-технические характеристики и способность выполнять широкий спектр задач от поражения наземных, надводных и воздушных целей в любых метеоусловиях, до ведения разведки», — отметил глава компании.

По его словам, российские оборонные предприятия сегодня выпускают современные авиационные средства поражения, позволяющие применять самолет в условиях жесткого противодействия современных средств ПВО и РЭБ противника.

Ранее об экспортных поставках данных самолетов официально не сообщалось. В 2025 году Михеев заявлял, что у РФ есть подписанные контракты на поставку фронтовых бомбардировщиков Су-34 в экспортном облике.

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Источник: www.aex.ru

Комментарии 1

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  • Нет аватара WohaAhow09.09.26 11:44:03

    С большой долей вероятности это Алжир.

    #1321056