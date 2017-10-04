На Саратовской ГЭС модернизирован шестой по счету гидроагрегат

На Саратовской ГЭС (филиал ПАО «РусГидро») успешно завершены 72-часовые комплексные опробования гидроагрегата № 13 (ГА-13) с модернизированной гидротурбиной. Работы по обновлению ГА-13 велись в рамках Программы комплексной модернизации «РусГидро» (ПКМ)*.

По словам главного инженера Саратовской ГЭС Александра Клименко, работы по модернизации ГА-13 длились 14,5 месяца — это короткий срок для проведения столь масштабного и технологически сложного вида работ: «Сокращение сроков замены турбины — это результат отлаженного на предыдущих аналогичных работах механизма модернизации, а также повышения квалификации сотрудников всех служб и организаций, задействованных в проекте».

ГА-13 — шестой по счету гидроагрегат с новой турбиной. По контракту с Voith Hydro на Саратовской ГЭС планируется заменить все 22 вертикальные поворотно-лопастные гидротурбины. В 2015 году после модернизации были введены три гидроагрегата (ГА-24, ГА-10, ГА-14), в 2016 году — еще два (ГА-8 и ГА-4). В настоящий момент идут работы на гидроагрегате № 21 и гидроагрегате № 6.

Поворотно-лопастные турбины, установленные на Саратовской ГЭС, считаются крупнейшими в России гидротурбинами такого типа. Их рабочие колеса имеют диаметр 10,3 метра, вес полностью собранного колеса — 314 тонн.Новые турбины отвечают всем современным экологическим требованиям, а также требованиям к эксплуатационной надежности и безопасности гидроэнергетического оборудования ГЭС Они имеют новую конструкцию рабочего колеса и пять лопастей вместо четырех. Кроме того, сервомотор интегрирован в рабочее колесо как завершенный конструктивный узел. Благодаря такому техническому решению давление масла на уплотнения лопастей почти в двадцать раз меньше, чем это было в старой конструкции. Обновление оборудования позволит после перемаркировки (документального подтверждения увеличения мощности) увеличить мощность гидроагрегата № 13 на 10% (на 6 МВт).

Монтажные работы выполняли сотрудники подрядных организаций — управления монтажных работ № 1 АО «Гидроремонт-ВКК» (ДО «РусГидро) и саратовского филиала АО «Гидроремонт-ВКК в г. Балаково». Шеф-монтаж вели специалисты Voith Hydro и ООО «ВолгаГидро» — совместного предприятия российского холдинга «РусГидро» и австрийского концерна.

— К 50-летнему юбилею Саратовская ГЭС подходит с заметным результатом: с начала реализации программы комплексной модернизации полностью обновлена треть агрегатов гидростанции, — отмечает директор Саратовской ГЭС Людмила Одинцова. — В перспективе в результате замены всех вертикальных гидротурбин установленная мощность станции будет увеличена на 10%, до 1505 МВт.

Кроме того, реализация ПКМ обеспечит надежную, безаварийную и безопасную работу ГЭС, повышение её операционной эффективности за счет минимизации операционных затрат и расходов на текущие и капитальные ремонты, а также внедрения инновационных энергосберегающих технологий.

*ПКМ — долгосрочная программа (с периодом реализации 2012-2025 гг.), направленная на техническое перевооружение генерирующих объектов «РусГидро». Планируется заменить 55% от общего парка турбин компании, 42% от общего парка генераторов и 61% от общего парка трансформаторов. В рамках программы заменяется вспомогательное оборудование и производится реконструкция гидротехнических сооружений. Это позволит переломить тенденцию старения оборудования, обновить все генерирующие мощности, отработавшие нормативные сроки, а также снизить эксплуатационные затраты за счет уменьшения объёмов ремонтов и автоматизации процессов. Реализация ПКМ позволит к моменту её окончания заменить генерирующее оборудование общей мощностью 12618 МВт и увеличить установленную мощность объектов компании на 779 МВт. Планируемый прирост выработки за счет мероприятий в рамках программы составит 1375,6 млн кВт∙ч. Более подробная информация о реализации ПКМ «РусГидро» находится в специальном разделе на сайте «РусГидро»: www.rushydro.ru/activity/cmp/ .