Российский космонавт снял первое в истории панорамное видео космоса

Космонавт Сергей Рязанский снял первое в истории панорамное видео в открытом космосе в рамках проекта SPACEWALK 360. Мероприятие приурочили к 60-летнему юбилею запуска первого искусственного спутника Земли, сообщает RT .

Рязанский отметил, что это уникальное зрелище, которым очень хочется поделиться. От также подчеркнул, что именно россияне первыми попробовали такую технологию.

На видео в формате 360 градусов демонстрируются панорамные виды Земли во время работы космонавтов Рязанского и Федора Юрчихина за бортом МКС.

В ноябре 2016 года RT представил панорамное видео, в котором космонавт Андрей Борисенко провел небольшую экскурсию по МКС.