Российский космонавт снял первое в истории панорамное видео космоса
Космонавт Сергей Рязанский снял первое в истории панорамное видео в открытом космосе в рамках проекта SPACEWALK 360. Мероприятие приурочили к 60-летнему юбилею запуска первого искусственного спутника Земли, сообщает RT.
Рязанский отметил, что это уникальное зрелище, которым очень хочется поделиться. От также подчеркнул, что именно россияне первыми попробовали такую технологию.
На видео в формате 360 градусов демонстрируются панорамные виды Земли во время работы космонавтов Рязанского и Федора Юрчихина за бортом МКС.
В ноябре 2016 года RT представил панорамное видео, в котором космонавт Андрей Борисенко провел небольшую экскурсию по МКС.
- чебурашка1974
- 04.10.201722:47
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05.10.1709:12:10