Грузовой космический аппарат «Прогресс МС-31»

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Сегодня в 00:25 по московскому времени грузовой корабль «Прогресс МС-31» в автоматическом режиме пристыковался к малому исследовательскому модулю «Поиск» российского сегмента Международной космической станции.

Корабль был запущен с космодрома Байконур ракетой-носителем «Союз-2.1а» 3 июля и через несколько минут вывела его на низкую околоземную орбиту. Полёт корабля к станции проходил по традиционной двухсуточной схеме сближения, в ходе которой «Прогресс МС-31» облетел вокруг Земли 34 раза. Всего на орбите Земли корабль пробудет 167 суток.

На «Прогрессе МС-31» доставлено 2625 кг грузов на Международную космическую станцию, в том числе 1205 кг сухих грузов для экипажа 73-й длительной экспедиции, 950 кг топлива для дозаправки станции, 420 кг питьевой воды для космонавтов и 50 кг азота для пополнения атмосферы МКС.

Также корабль привёз на станцию оборудование для научных экспериментов «Виртуал», «Биодеградация», «Фуллерен», «Биополимер», «Импульс» и «Мираж».

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