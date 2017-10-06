Волжский абразивный завод ввел в эксплуатацию новое прессовое оборудование

В сентябре текущего года «Волжский абразивный завод» (Волгоградская обл.) запустил в работу новые производственные линии по изготовлению отрезного инструмента.

Новое оборудование представляет собой три итальянских современных пресса по выпуску отрезных кругов диаметром 400, 125, 230 мм.

Промышленные испытания отрезного выпускаемого инструмента уже проведены на крупнейших российских предприятиях металлургической отрасли и машиностроения, которые подтвердили высокий уровень качества выпускаемого инструмента.

Кроме того, завод ввел в эксплкатацию линию гибкого шлифовального инструмента из керамического, циркониевого электрокорунда, карбида кремния и оксида алюминия.

Новый цех оснащен высокотехнологичным итальянским оборудованием фирмы BIKO и SMA, его мощности позволяют производить 1.5 млн квадратных метров шлифовальных лент и 25 млн дисков в год.