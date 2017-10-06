Волжский абразивный завод запустил новую производственную линию гибкого шлифовального инструмента

Волжский абразивный завод (Волгоградская обл.) запустил новую производственную линию гибкого шлифовального инструмента из керамического, циркониевого электрокорунда, карбид кремния и оксида алюминия:

Ленты шлифовальные бесконечные

Шлифовальные бобины для машиностроения

Velcro диски из шлифовальной шкурки

Круги лепестковые (КЛ) и круги лепестковые торцевые (КЛТ)

Новый цех оснащен высокотехнологичным итальянским оборудованием фирмы BIKO и SMA, его мощности позволяют производить 1.5 миллионов квадратных метров шлифовальных лент и 25 миллионов дисков в год из высококачественного сырья концерна CUMI (Индия).

Специалисты Волжского абразивного завода прошли обучение в Италии и готовы изготавливать гибкий инструмент на уровне мировых производителей с высокими показателями качества обрабатываемых поверхностей.