На Сибирский химкомбинат поставлено уникальное оборудование для производства ядерного топлива

в АО «Сибирский химический комбинат» (входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ») поставлено уникальное оборудование для модуля фабрикации/рефабрикации Опытно-демонстрационного энергокомплекса (ОДЭК), создающегося на промышленной площадке АО «СХК» в рамках отраслевого проекта «Прорыв».

Поступившие из ООО «НПФ «Сосны» (г. Димитровград Ульяновская области) установка по прессованию шашек и таблеток, комплектующие изделия и технологическая оснастка отгружены на склад АО «СХК» (ЗАТО Северск Томской области). Монтаж оборудования на модуле фабрикации/рефабрикации ОДЭК предположительно начнется в I квартале 2018 года.

Оборудование по фабрикации плотного топлива для реактора нового поколения на быстрых нейтронах создано в рамках международной кооперации, в которую входят специалисты России и Франции. Комплекс прессования шашек и таблеток создан ООО «НПФ «Сосны» в сотрудничестве с французской компанией CHAMPALLE SAS.

По оценке начальника участка изготовления таблеток ОДЭК АО «СХК» Андрея Хорошко, «данное оборудование является уникальным. Оно позволяет прессовать таблетки и шашки с необходимыми геометрическими характеристиками, с высокой точностью и высокой производительностью».

Справочно: Госкорпорация «Росатом» реализует в топливном дивизионе на Сибирском химическом комбинате проект «Прорыв», направленный на создание новой технологической платформы атомной отрасли с замкнутым ядерным топливным циклом и решение проблем отработанного ядерного топлива и РАО. Замыкание ядерного топливного цикла позволит обеспечить лидерство российских технологий в мировой атомной энергетике. Одним из направлений «Прорыва» является строительство опытно-демонстрационного энергетического комплекса в составе реакторной установки «БРЕСТ-ОД-300» с пристанционным ядерным топливным циклом и комплекс по производству смешанного уран-плутониевого (нитридного) топлива для реакторов на быстрых нейтронах.