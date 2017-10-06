В 2017 году тяговый парк ЗабЖД пополнился 44 новыми локомотивами

На Забайкальскую железную дорогу (ЗабЖД, филиал ОАО «Российские железные дороги») с начала 2017 года поступило 25 магистральных электровозов «Ермак» серии 3ЭС5К (трехсекционных), 6 — серии 2ЭС5К (двухсекционных) и 13 маневровых тепловозов серии ТЭМ-18ДМ. Как сообщает служба корпоративных коммуникаций магистрали, техническое перевооружение должно обеспечить потребности в освоении объемов растущего грузопотока, в том числе за счет увеличения весовых норм поездов при организации вождения тяжеловесных и соединенных поездов. Планируется, что до конца 2017 года парк магистральных грузовых электровозов на Забайкальской железной дороге пополнится еще 14 новыми электровозами 2ЭС5К.

Инвестиции ОАО «РЖД» в обновление локомотивного парка магистрали превысят 7 млрд рублей. Напомним, что в 2016 году для эксплуатации на полигоне Забайкальской железной дороги был направлен 101 новый локомотив, в том числе 93 магистральных электровоза «Ермак», 3 пассажирских тепловоза ТЭП70БС и 5 тепловозов серии ТЭМ18ДМ. Инвестиции в обновление тягового подвижного состава магистрали составили 14,8 млрд рублей.