В Серпухове состоялось торжественное открытие специализированного детского центра «Шанс»

6 октября в г. о. Серпухов состоялось торжественное открытие специализированного психолого-педагогического и медико-социального центра «Шанс».

Центр «Шанс» оказывает психологическую, педагогическую и медико-социальную помощь детям с ограниченными возможностями здоровья уже на протяжении 15 лет. В этом году он переживает новое рождение. Комфортное просторное помещение «Шанса» теперь располагается в новом здании по адресу: улица Стадионная, д. 1. После переезда и завершения ремонтных работ здесь появилась возможность разместить новое интерактивное оборудование, которое очень поможет в работе с воспитанниками. Также в центре «Шанс» открылось еще одно направление работы — служба содействия приемным семьям, которые принимают детей с особенностями развития.

Это поистине уникальное учреждение, не только в масштабе Серпухова, но и всей Московской области теперь планирует принять большее количество детей и семей, нуждающихся в специализированной помощи и поддержке, шансе на новую жизнь. Обновленный Центр — это специалисты разного профиля (психологи, логопеды, дефектологи, социальные педагоги, воспитатели и др.), а также комплекс оснащенных по современным стандартам кабинетов, в том числе: просторная лекотека с многофункциональными зонами, сенсорная комната с интерактивным оборудованием, медицинский блок, кабинеты по направлениям работы.