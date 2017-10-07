Обзор дорожной реконструкции России

В Калининградской области ремонт 69 км «Приморского полукольца» завершен досрочно.

Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Северо-Запад» на два месяца раньше запланированного срока завершило ремонтные работы на федеральной автодороге А-217 «Приморское полукольцо» в Калининградской области.



дорога А-217 «Приморское полукольцо» (Калининград — Светлогорск)

Ремонт четырехполосной автомобильной дороги А-217 «Приморское полукольцо» (Калининград — Светлогорск) проводился на участке км 8- км 45 (правая и левая сторона). Справа отремонтировано 42 км автодороги, включая пятикилометровый подъезд к аэропорту «Храброво». Слева — вместе с транспортными развязками приведено в нормативное состояние 64 км.

Подрядная организация выполнила на трассе устройство тонкослойных покрытий (слоя износа) из горячей битумоминеральной смеси. Данная технология дает возможность обеспечить шероховатость, водонепроницаемость, износостойкость и плотность верхнего слоя дорожной одежды, позволяет восстановить покрытие и продлить срок его службы при минимальных затратах.

Общая протяженность четырехполосной федеральной трассы А-217 «Приморское полукольцо» составляет чуть более 52 километров. На сегодняшний день автомобильная дорога на всем протяжении отвечает нормативным требованиям. Проведение ремонта в текущем году позволило повысить безопасность участников движения, сделать проезд более комфортным.



дорога А-217 «Приморское полукольцо» (Калининград — Светлогорск)



дорога А-217 «Приморское полукольцо» (Калининград — Светлогорск)



дорога А-217 «Приморское полукольцо»



дорога А-217 «Приморское полукольцо» (Калининград — Светлогорск)

В Татарстане отремонтировали участок трассы Р-239 Казань — граница с Казахстаном.



участок трассы Р-239 Казань

Федеральные дорожники закончили ремонт десятикилометрового участка трассы Р-239 «Казань — Оренбург — Акбулак — граница с Казахстаном» в Республике Татарстан. Об этом в пятницу, 6 октября, сообщает пресс-служба ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

Работы велись на въезде в город Казань со стороны аэропорта «Казань» с 10+920 км по 20+650 км. В ходе ремонта был снят изношенный слой покрытия, выполнена укладка нового асфальта из щебеночно-мастичной смеси, заменен кабель освещения и бордюры, а также нанесена дорожная разметка из термопластика. До конца текущего года будет отремонтировано два участка федеральной трассы Р-239 на территории Татарстана. Общая протяженность объектов составит свыше 20 км.



участок трассы Р-239 Казань



участок трассы Р-239 Казань



участок трассы Р-239 Казань

Дорожники ввели в эксплуатацию десять километров Чуйского тракта в Алтайском крае.



трасса Р-256 «Чуйский тракт»

В Алтайском крае закончили капитальный ремонт десятикилометрового участка федеральной трассы Р-256 «Чуйский тракт». Об открытии автомобильного движения сообщили в пресс-службе Росавтодора в пятницу, 6 октября.

В работах на территории Бийского района было задействовано 117 дорожников и 68 единиц техники. На участке с 358-го км по 368-й км расширили проезжую часть, выполнили укладку щебеночно-мастичного асфальта, выровняли продольный профиль, укрепили обочины, отремонтировали водоотводную систему, поставили новые дорожные знаки и сигнальные столбики. Кроме того, были установлены десять остановок общественного транспорта и смонтированы 16 опор освещения. Для предотвращения выезда автомобилей на «встречку» поставили ограждение на разделительной полосе.

Капитальный ремонт 21-километрового участка Чуйского тракта за Бийском идет в несколько этапов. В прошлом году дорожники привели к нормативному состоянию пять километров, в этом году — десять километров, еще шесть километров будут отремонтированы в 2018 году.

До конца 2017 года ремонтные работы пройдут на трассах Р-256 «Чуйский тракт» и А-322 «Барнаул — граница с Казахстаном». В общей сложности будет отремонтировано 132 км дорог в Алтайском крае.



трасса Р-256 «Чуйский тракт»



трасса Р-256 «Чуйский тракт»

На Камчатке открыт для движения новый мост через реку Кирганик.



новый мост через реку Кирганик

21 сентября 2017 года в Камчатском крае открыто движение автотранспорта по новому мосту через реку Кирганик. Дорожный объект построен на 16 километре трассы Петропавловск-Камчатский — Мильково — Усть-Камчатск.

Строительство завершала камчатская компания — ООО «Устой-М». Бригады подрядчика произвели земляные работы на подходах к мосту, укрепили откосы, провели гидроизоляцию пролётных строений, выполнили устройство покрытия на переходе и подъездных путях. Общая протяжённость участка строительства составила 2,2 км.

Старый автомобильный мост через реку Кирганик был построен в 1973 году. Все эти годы он славно служил Камчатскому краю, но срок эксплуатации пришёл к завершению. По результатам диагностики, состояние моста было признано неудовлетворительным, грузоподъемность моста снижена на 20%. Особое опасение вызывало состояние русловых опор. Именно поэтому было принято решение запроектировать и построить новый мостовой переход. Длина нового моста 128,9 метров. Цельнометаллическая конструкция состоит из двух пролётных строений. Мостовой переход рассчитан на более высокую сейсмическую стойкость и отвечает всем современным нормам.



новый мост через реку Кирганик

Каждая из трёх опор нового моста выполнена из трёх буронабивных столбов диаметром 1,4 метра. Глубина заложения русловой опоры составила 40 метров — по этому показателю мост является уникальным на территории Камчатского края. Габарит моста составляет: 8 метров проезжая часть и два тротуара шириной 0,75 метра каждый. Мост построен под расчётную скорость движения 80 км/ч.

До полной сдачи объекта подрядчику необходимо демонтировать старый мостовой переход. Работы по разбору конструкции планируется завершить к концу октября.

За последние годы построили или отремонтировали более 30-ти мостов.



новый мост через реку Кирганик

В Новосибирской области завершилась реконструкция трассы «1 км а/д „Н-2123“ — Верх-Тула — Ленинское — ОбьГЭС».

Работы на которой проводились в рамках «Безопасных и качественных дорог».

Старт движению был дан в пятницу, 6 октября.Данная дорога протяженностью 8,5 км соединяет сёла Верх-Тула и Ленинское. Ее реконструировали за три этапа, в 2016 году за счет областных средств работы провели на II этапе протяженностью 6,79 км, стоимость работ составила 359,1 млн рублей. В 2017 году реконструировали I и III этапы протяженностью 610 метров и 1,1 км соответственно. На эти этапы в рамках проекта БКД было выделено 97,9 млн рублей.

Раньше на дороге было покрытие из щебеночной смеси, которое из-за высокой транспортной нагрузки стало деформироваться. В ходе реконструкции подрядчик обустроил новое основание дороги и асфальтобетонное покрытие, тротуары, установил наружное освещение и светофор, а также выполнил реконструкцию моста через реку Тула. Отмечается, что у жителей села Ленинское и Советского района Новосибирска теперь появится стабильное сообщение с региональной дорогой «Новосибирск — Кочки — Павлодар».

Добавим, реконструированная трасса стала 41-м объектом региона, где работы были выполнены в рамках федерального проекта. Всего же в программу вошли 60 объектов

Участок трассы М-5 Урал открыли после реконструкции в Рязанской области.



трасса М-5 «Урал»

В Рязанской области завершили реконструкцию пяти километров федеральной трассы М-5 «Урал». О введении в эксплуатацию участка с 241-го км по 245-й км сообщили в пресс-службе Росавтодора в пятницу, 6 октября.

К реконструкции приступили в ноябре 2014 года. За это время специалисты расширили проезжую часть до четырех полос движения, устроили переходно-скоростные полосы, привели к нормативу съезды и примыкания, обустроили две разворотные петли, построили водоотводную систему и установили шумозащитный экран. Также поставлены 145 дорожных знаков и 9 км ограждения, нанесена горизонтальная разметка из термопластика. Для повышения безопасности дорожного движения на участке установлены светофоры на двух пешеходных переходах и смонтированы столбы уличного освещения в селах Добрый Сот и Заречье в Спасском районе, построено почти 3 км тротуаров.

Кроме того, была проведена реконструкция моста через реку Проня. Сначала рядом с объектом был построен еще один мост, рабочее движение по которому открыли в 2015 году. После этого на старом мосту специалисты выправили подвижные опоры и установили защитные кожухи, на пролетах ликвидировали разрушения и восстановили защитный слой, усилили главные балки, выровняли мостовое полотно, выполнили замену деформационных швов, отремонтировали водоотводную систему, восстановили лестницы, установили ограждения. Также демонтировали аварийный мост, который был построен в 50-х годах.

Реконструкция пятикилометрового участка позволила ликвидировать так называемое «бутылочное горлышко» около Доброго Сота и Заречья, отмечается в сообщении.

Трассу «Ола — Гадля», дорожники одели в асфальт.

Завершена реконструкция трассы «Ола — Гадля». В целом, в этом году было построено более 30 километров местных дорог. На эти цели в масштабах всего региона из разных источников было выделено более 1,8 млрд. рублей. Эти средства были направлены на трассы «Палатка — Кулу — Нексикан», «Герба — Омсукчан», «Омсукчан — Омолон — Анадырь. Работы по реконструкции продолжаются на федеральной дороге «Колыма», они будет завершены в ближайшее время.

В следующем году объектов работ очень много, будет продолжена реконструкцию и ремонт дорог «Магадан — Балаганное — Талон», «Палатка — Кулу — Нексикан», «Герба — Омсукчан, на федеральной трассе «Колыма» в районе п. Палатка также будут продолжены дорожные работы.

Уже сегодня чувствуется положительное влияние улучшения качества дороги. Так стоимость частного такси за проезд от Олы до Гадли снизилась с 300 до 150 рублей, теперь дело за маршрутными такси.

В этом году более 28 млн. рублей было направлено на ремонт участка дороги «Солнечный — Ола» от 0 до 9 километра. Финансирование ремонта идет в том числе из средств дорожного фонда Магаданской области. На данный момент дорожникам осталось отремонтировать около 4 километров. В будущем году они надеются закончить работы на этой трассе.

Надземный пешеходный переход на 305 км М-7 «Волга» после ДТП и частичного обрушения полностью восстановлен.

Федеральные дорожники восстановили надземный пешеходный переход на автодороге М-7 «Волга» в Вязниковском районе Владимирской области, обрушившийся в результате ДТП 6 августа. Перейти федеральную трассу по искусственному сооружению пешеходы могут уже со 2 октября.



Надземный пешеходный переход на 305 км М-7 «Волга»



Надземный пешеходный переход на 305 км трассы М-7 «Волга»



Надземный пешеходный переход на 305 км трассы М-7 «Волга»

В ходе работ было полностью заменено пролетное строение, светопрозрачное ограждение из поликарбоната и освещение на пешеходной части перехода. Новое пролетное строение проверила мостовая инспекция. Опорные части конструкции, фундаменты и лестничные сходы в результате обрушения пешеходного перехода не пострадали и замены не потребовали.

В Красноярском крае отремонтировали 26 километров федеральной трассы Р-257 (М-54) «Енисей».

Завершен ремонт трех участков федеральной автодороги Р-257 (М-54) «Енисей» общей протяженностью 26 километров, сообщает пресс-служба подведомственного Росавтодору Федерального управления автодорог «Байкал».

Речь идет о 8-километровом участке трассы при выезде из Красноярска в сторону Дивногорска (15км-23км), 13-километровом участке в Балахтинском районе (170км-183км) и 5-километровом участке возле города Минусинск (424км-437км).

В ходе ремонта дорожники привели в нормативное состояние систему водоотвода, укрепили обочины, уложили новое дорожное покрытие из высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона, заменили барьерное ограждение, установили новые дорожные знаки и сигнальные столбики.

Всего на трассе Р-257 (М-54) «Енисей», проходящей по территории Красноярского края, будет отремонтировано более 30 километров. В завершающей стадии находится капитальный ремонт 5-километрового участка в Новоселовском районе. Эти работы федеральные дорожники планируют завершить до конца текущего месяца.

Реконструкция моста прошлого века на трассе А-350 в Забайкалье завершена досрочно.



Реконструкция моста через ручей на трассе А-350 в Забайкалье завершена досрочно Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Забайкалье» завершило реконструкцию моста через ручей, расположенного на 313-м км федеральной автодороги А-350 Чита-Забайкальск-граница с КНР.

Работы на 11-метровом искусственном сооружении закончены на месяц раньше запланированного срока. Мостовики возвели новые опоры на свайном основании, новые плитные железобетонные строения, выполнили регуляционные работы, укрепили русло и откосы объемными проволочными конструкциями габионного типа (матрац Рено), смонтировали систему водоотвода. Покрытие моста выполнено из плотного асфальтобетона, который характеризуется повышенной износостойкостью. Для обеспечения безопасности дорожного движения установлено новое барьерное ограждение, нанесена горизонтальная разметка.

Реконструкция деревянного моста, возведенного более полувека назад (в 1958 году), позволит увеличить его пропускную и несущую способность. Всего в 2017 году по заказу ФКУ Упрдор «Забайкалье» в регионе планируется отремонтировать семь водопропускных труб и 15 мостов.

Дополнительные ссылки. www.rosavtodor.ru/press-center/vesti-regionov/45091

http://dorinfo.ru/star_detail.php?ELEMENT_ID=58542

http://dorinfo.ru/star_detail.php?ELEMENT_ID=58559

http://www.rosavtodor.ru/...nter/vesti-regionov/45051

https://www.49gov.ru/pres...ases/index.php?id_4=28799

http://dorinfo.ru/star_detail.php?ELEMENT_ID=58558

http://www.kamgov.ru/news...cerez-reku-kirganik-11848

Внимание! Эти две новости (чуть ниже ссылки) были по одиночке, я их добавил в этот пост и удалил старые одиночные посты!!!

http://krasnoyarsk.bezfor...257-m-54-enisej/61351874/

https://altesmedia.ru/com...zavershena-dosrochno.html

Внимание! Материал в этом посте, был собран при содействии Human RS .