Итоги 2016 года: новые боевые корабли
Предлагаю Вашему вниманию итоговый отчёт, посвящённый кораблям и катерам, пополнившим в 2016 году состав ВМФ и Береговой охраны ФСБ России, а также поставленным на экспорт.
1. 2. Фрегаты «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен» проекта 11356.
Построены на ОАО «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» (Калининград).
«Адмирал Григорович» (заводской № 01357)
- спущен
«Адмирал Эссен» (заводской № 01358)
- спущен
Проектант — ОАО «Северное проектно-конструкторское бюро» (Санкт-Петербург)
Технические характеристики:
Водоизмещение: стандартное 3620 т, полное 4035 т.
Главные размерения: длина — 124.8 м, ширина — 15.2 м, осадка — 4.2 м.
Максимальная скорость хода: 30 узлов
Дальность плавания экономическим ходом: 4850 миль
Автономность: 30 суток
Экипаж: 180 человек
На корабле имеется взлётно-посадочная площадка и ангар для вертолёта.
Вооружение:
1х8 ВПУ УКСК РК «Калибр»
1х24 ВПУ ЗРК «Штиль-1» (24 ЗУР 9М317Э)
одна 100-мм артустановка А190-01 «Универсал» с СУО «Пума»
две 30-мм артустановки АК-630М
2х2 533 мм ДТА-53-956
1х12 ПУ РБУ-6000
1 вертолёт Ка-27
3. 4. Дизель-электрические подводные лодки «Великий Новгород» и «Колпино» проекта 06363.
Построены на ОАО «Адмиралтейские верфи» (Санкт-Петербург).
Б-268 «Великий Новгород» (заводской № 01674)
- спущена
Б-271 «Колпино» (заводской № 01675) —
спущена
Проектант — «Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин» (Санкт-Петербург)
Технические характеристики:
Водоизмещение (надводное): 2350 тонн
Водоизмещение (подводное): 3100 тонн
Главные размерения: длина — 73.8 м, ширина — 9.9 м, осадка — 6.6 м
Скорость (надводная): 17 узлов
Скорость (подводная): 20 узлов
Рабочая глубина погружения: 240 метров
Предельная глубина погружения: 350 метров
Вооружение: 6 533-мм ТА, боекомплект 18 ракет и торпед
Автономность плавания: 45 суток
Экипаж: 57 человек
5. Морской тральщик «Александр Обухов» проекта 12700 «Александрит».
Построен на ОАО «Средне-Невский судостроительный завод» (Санкт-Петербург).
«Александр Обухов» (заводской № 521) — спущен
Проектант — ОАО «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» (Санкт-Петербург)
Технические характеристики:
Водоизмещение: 800 т.
Главные размерения: длина — 51.8 м, ширина — 10.2 м, осадка — 2.7 м.
Максимальная скорость хода: 15 узлов
Дальность плавания: 1500 миль
Автономность: 10 суток
Экипаж: 41 человек
Вооружение:
одна 30-мм артустановка АК-306
одна 14.5-мм пулемётная установка МТПУ
минно-тральное вооружение
6. 7. Противодиверсионные катера проекта 21980 «Грачонок».
Построены на ОАО «Судостроительный завод «Вымпел» (Рыбинск, Ярославская область).
«Юнармеец Заполярья» (заводской № 1221) — спущен
Заводской № 1222 — спущен
Проектант — ОАО «КБ «Вымпел» (Нижний Новгород)
Технические характеристики:
Водоизмещение: около 140 т.
Главные размерения: длина — 30 м, ширина — 7.3 м, осадка — 1.8 м.
Максимальная скорость хода: 23 узла
Дальность плавания: 200 миль.
Автономность: 5 суток.
Экипаж: 6 человек.
Вооружение:
одна 14.5-мм пулемётная установка МТПУ
один противодиверсионный гранатомёт ДП-64
один противодиверсионный гранатомёт ДП-65
четыре ПЗРК типа «Игла»
Радиоэлектронное вооружение: НРЛС МР-231, ГАС «Кальмар», ОГАС «Анапа»
8. 9. Пограничные сторожевые корабли «Проворный» и «Надёжный» проекта 22460 «Охотник».
Построены на ОАО «Судостроительная фирма «Алмаз» (Санкт-Петербург).
«Проворный» (заводской № 506) — спущен
«Надёжный» (заводской № 508) — спущен
Проектант — ОАО «Северное проектно-конструкторское бюро» (Санкт-Петербург)
Технические характеристики:
Водоизмещение: 670 т.
Главные размерения: длина — 62.5 м, ширина — 11 м, осадка — 3.3 м.
Максимальная скорость хода: 24.8 узла
Дальность плавания: 3500 миль (8 уз)
Автономность: 30 суток
Экипаж: 20 человек
Вооружение:
одна 30-мм артустановка АК-306
два 12.7-мм пулемёта «Корд»
На корабле имеется взлётно-посадочная площадка для приёма вертолёта.
10. Пограничный сторожевой корабль «Полярная звезда» проекта 22100 «Океан».
Построен на ОАО «Зеленодольский завод им. А.М.Горького» (Зеленодольск, Татарстан).
«Полярная звезда» (заводской № 111) — спущен
Проектант — ОАО «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» (Санкт-Петербург)
Технические характеристики:
Водоизмещение: около 2700 т.
Максимальная скорость хода: около 20 узлов
Дальность плавания: около 12000 миль.
Автономность: 60 суток.
Вооружение:
одна 76-мм артустановка АК-176М
две 14.5-мм пулемётные установки МТПУ
На корабле имеется взлётно-посадочная площадка и ангар для вертолёта.
11. Пограничный сторожевой катер ПСКА-318 проекта 12200 «Соболь».
Построен на ОАО «Морской завод «Алмаз» (Санкт-Петербург).
Заводской № 220 — спущен 04.2016 — подписание акта 07.2016
Проектант — ОАО «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» (Санкт-Петербург)
Технические характеристики:
Водоизмещение: 57.5 т.
Главные размерения: длина — 30 м, ширина — 5.8 м, осадка — 1.3 м.
Максимальная скорость хода: 48 узла
Дальность плавания: 500 миль.
Автономность: 3 суток.
Экипаж: 6 человек.
Вооружение:
одна 14.5-мм пулемётная установка МТПУ
один противодиверсионный гранатомёт
два ПЗРК типа «Игла»
Передача боевых кораблей и катеров ВМФ и БО ФСБ России с 2009 года:
Проект 09/10/11/12/13/14/15/ 16
06363 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 2 _ 2 _ 2 — ДЭПЛ
08850 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 _ 0 _ 0 _ 0 — АПЛ
09551 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 2 _ 1 _ 0 _ 0 — РПКСН
10410 0 _ 2 _ 0 _ 1 _ 0 _ 0 _ 1 _ 0 — ПСКР
11356 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 2 — фрегат
11661 0 _ 0 _ 0 _ 1 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 — ракетный корабль
11711 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 — БДК
11770 2 _ 1 _ 0 _ 0 _ 2 _ 1 _ 0 _ 0 — десантный катер
12200 4 _ 3 _ 4 _ 2 _ 2 _ 1 _ 2 _ 1 — пограничный сторожевой катер
12700 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 — тральщик
18280 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 _ 0 — средний разведывательный корабль
20380 0 _ 0 _ 1 _ 0 _ 1 _ 1 _ 0 _ 0 — корвет
20385 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 — корвет
21630 0 _ 0 _ 1 _ 1 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 — МАК
21631 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 3 _ 2 _ 0 — МРК
21820 0 _ 1 _ 0 _ 0 _ 0 _ 2 _ 2 _ 0 — десантный катер
21980 1 _ 0 _ 1 _ 1 _ 3 _ 4 _ 0 _ 2 — противодиверсионный катер
22010 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 _ 0 — океанографическое исследовательское судно
22100 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 — ПСКР
22120 0 _ 1 _ 0 _ 0 _ 1 _ 0 _ 0 _ 0 — патрульное судно ледового класса
22350 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 — фрегат
22460 1 _ 0 _ 0 _ 2 _ 0 _ 2 _ 2 _ 2 — ПСКР
22800 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 — МРК
Всего: 8 / 8 / 7 / 8 / 12 17 13 / 11
Экспорт.
12. Дизель-электрическая подводная лодка «Бариа-Вунгтау» проекта 06361.
Построена на ОАО «Адмиралтейские верфи» (Санкт-Петербург) для ВМС Вьетнама.
HQ-187 «Бариа-Вунгтау» (заводской № 01343)
- спущена
Проектант — «Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин» (Санкт-Петербург)
Технические характеристики.
Водоизмещение надводное: 2350 т.
Водоизмещение подводное: 3100 т.
Главные размерения: длина — 73.8 м, ширина — 9.9 м, осадка — 6.6 м.
Максимальная скорость хода (надводная): 12 узлов
Максимальная скорость хода (подводная): 19.8 узлов
Глубина погружения (рабочая): 240 м.
Глубина погружения (предельная): 300 м.
Дальность плавания (под водой): 300 миль
Автономность: 45 суток
Экипаж: 60 человек
Вооружение: 6 533 мм торпедных аппарата (18 ракет и торпед)
РК «Клаб-С»
Поставки боевых кораблей и катеров на экспорт с 2009 года:
Проект 9/10/11/12/13/14/15/ 16
_971И 0 _ 0 _ 0 _ 1 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 — АПЛ (Индия)
06361 2 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 _ 2 _ 2 _ 1 — ДЭПЛ (Алжир, Вьетнам)
10412 0 _ 1 _ 2 _ 2 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 — патрульный катер (Словения, Вьетнам)
11356 0 _ 0 _ 0 _ 2 _ 1 _ 0 _ 0 _ 0 — фрегат (Индия)
11661 0 _ 0 _ 2 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 — фрегат (Вьетнам)
11430 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 _ 0 _ 0 _ 0 — авианосец (Индия)
12200 2 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 — патрульный катер (Туркменистан)
12418 0 _ 0 _ 2 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 — ракетный катер (Туркменистан)
Всего: 4 _ 1 _ 6 _ 5 _ 3 _ 2 _ 2 _ 1
В общей сложности в 2016 году отечественные
корабелы передали заказчикам 12 боевых кораблей
и катеров,
Итоги 2015 года: новые боевые корабли
Итоги 2014 года: новые боевые корабли
Итоги 2013 года: новые боевые корабли
10.01.1710:19:30
10.01.1710:24:32 Не проблема, могу удалить этот пост!
10.01.1710:27:50
10.01.1710:34:49
10.01.1710:48:23 Корпус остался старый, ГЭУ тоже, врезанный отсек взят с БС-411 «Оренбург».
10.01.1719:33:17
10.01.1711:12:34 Со временем можно будет сделать отчёт по модернизированным кораблям, но сперва наши корабелы должны будут хорошо поработать!
10.01.1712:25:11
10.01.1712:40:35 Чтобы он смотрелся внушительно, его надо делать за последние лет 15.
10.01.1713:32:53
10.01.1713:41:13 Ты ВТГ вычеркни.
10.01.1713:12:16
10.01.1713:27:52
10.01.1710:26:20
10.01.1711:07:56
10.01.1710:39:52
10.01.1710:58:40
10.01.1711:06:20 Обычно Зеленодольск МРК в начале года спускает, летом переводит на сдаточную базу и в конце года сдаёт. Не думаю, в лучшем случае начнёт ходовые.
10.01.1711:15:23
10.01.1711:17:24 А как насчёт внимательно прочитать мой комментарий?
10.01.1711:21:36
10.01.1711:22:36 Принято!
10.01.1711:21:37 Эх, Юзера78 на тебя не хватает!
10.01.1711:29:46
10.01.1712:19:01
10.01.1715:11:12
10.01.1715:11:54
10.01.1720:17:42
10.01.1711:57:25
10.01.1712:48:48
10.01.1713:02:16 Осталось его насытить оборудованием.
10.01.1715:14:00
10.01.1715:29:52
10.01.1715:44:16
10.01.1715:53:30
10.01.1716:00:02
10.01.1716:08:54
10.01.1716:14:51
10.01.1716:26:13
10.01.1716:28:23
10.01.1716:38:53 В условиях санкций работающие в Крыму российские компании будут стараться как можно меньше рассказывать о своей деятельности, а для получения госзаказа вообще никакие сайты не нужны.
10.01.1716:45:53
10.01.1716:58:55 Гос это не обязательно сразу Оборон.
10.01.1717:03:52
10.01.1716:51:02
10.01.1716:56:48 А холдинга «Ак Барс» или «Пеллы»?
10.01.1717:02:57
10.01.1717:09:28 Ты меня не понял — Зеленодольск и Пелла пишут о своей деятельности в Зеленодольске и Отрадном, а про свою деятельность в Крыму молчат как партизаны.
10.01.1716:38:31
10.01.1713:32:57
10.01.1713:39:34 Спустят на воду и возможно начнут испытания, а сдадут скорее всего уже в 2018. Это к Катамарану, он любит малые формы!
10.01.1715:14:48
10.01.1715:33:20 Шведские формы, воспроизводимые с изменениями в Ленинградской области.
10.01.1715:40:43
10.01.1715:42:09 А Нарьян-Мар тут каким боком?
10.01.1715:49:17
10.01.1716:01:04 Переведи.
10.01.1717:18:12
10.01.1717:27:52 Но я что-то туплю…
10.01.1714:07:56
10.01.1714:13:04
10.01.1714:15:11
10.01.1714:10:17
10.01.1714:18:57 Суда вспомогательного флота это тема для отдельного разговора!
10.01.1715:17:36
10.01.1711:01:48
10.01.1711:12:18
10.01.1711:16:03 Он пытался спрятаться за мирной официальной классификацией и гражданской окраской, но меня не обманешь!
10.01.1711:18:26
10.01.1711:26:39 Не надо — оно действительно опытовое, и всю свою долгую жизнь будет бороздить просторы Ладожского озера, созерцая суровую красоту северной природы!
10.01.1715:59:30
10.01.1716:11:11 Я планирую продолжить публикацию тематических отчётов типа
10.01.1716:27:46
10.01.1716:47:34
10.01.1717:01:02
10.01.1717:04:38
10.01.1711:24:05
10.01.1714:04:39
10.01.1721:26:41
10.01.1722:37:41
10.01.1714:33:59
10.01.1715:00:17
10.01.1715:05:27
10.01.1715:20:32
10.01.1715:22:46
10.01.1715:24:57 Следовательно Шойгу его в любом случае не учитывает.
10.01.1715:28:16
10.01.1715:26:10
10.01.1715:46:23
10.01.1715:54:07 Для Алжира и Вьетнама 06361, для нас 06363.
10.01.1716:02:39
10.01.1716:04:15 Любят, но это немного другое.
10.01.1714:35:17
10.01.1715:01:39
10.01.1721:29:13
10.01.1722:33:49 Совсем не факт, что пойдут вместе, один из них вообще может временно остаться на Балтике.
10.01.1716:44:06
10.01.1723:49:35 Будет.
10.01.1723:45:22
10.01.1723:49:16 Спасибо!