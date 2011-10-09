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Судостроение и судоходство

Итоги 2016 года: новые боевые корабли

Предлагаю Вашему вниманию итоговый отчёт, посвящённый кораблям и катерам, пополнившим в 2016 году состав ВМФ и Береговой охраны ФСБ России, а также поставленным на экспорт.

1. 2. Фрегаты «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен» проекта 11356.

Построены на ОАО «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» (Калининград).

«Адмирал Григорович» (заводской № 01357) - спущен 14.03.14 — подъём флага 11.03.16

«Адмирал Эссен» (заводской № 01358) - спущен 07.11.14 — подъём флага 07.06.16

Проектант — ОАО «Северное проектно-конструкторское бюро» (Санкт-Петербург)

Технические характеристики:

Водоизмещение: стандартное 3620 т, полное 4035 т.

Главные размерения: длина — 124.8 м, ширина — 15.2 м, осадка — 4.2 м.

Максимальная скорость хода: 30 узлов

Дальность плавания экономическим ходом: 4850 миль

Автономность: 30 суток

Экипаж: 180 человек

На корабле имеется взлётно-посадочная площадка и ангар для вертолёта.

Вооружение:

1х8 ВПУ УКСК РК «Калибр»

1х24 ВПУ ЗРК «Штиль-1» (24 ЗУР 9М317Э)

одна 100-мм артустановка А190-01 «Универсал» с СУО «Пума»

две 30-мм артустановки АК-630М

2х2 533 мм ДТА-53-956

1х12 ПУ РБУ-6000

1 вертолёт Ка-27

3. 4. Дизель-электрические подводные лодки «Великий Новгород» и «Колпино» проекта 06363.

Построены на ОАО «Адмиралтейские верфи» (Санкт-Петербург).

Б-268 «Великий Новгород» (заводской № 01674) - спущена 18.03.16 — подъём флага 26.10.16

Б-271 «Колпино» (заводской № 01675) — спущена 31.05.16 — подъём флага 24.11.16

Проектант — «Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин» (Санкт-Петербург)

Технические характеристики:

Водоизмещение (надводное): 2350 тонн

Водоизмещение (подводное): 3100 тонн

Главные размерения: длина — 73.8 м, ширина — 9.9 м, осадка — 6.6 м

Скорость (надводная): 17 узлов

Скорость (подводная): 20 узлов

Рабочая глубина погружения: 240 метров

Предельная глубина погружения: 350 метров

Вооружение: 6 533-мм ТА, боекомплект 18 ракет и торпед

Автономность плавания: 45 суток

Экипаж: 57 человек

5. Морской тральщик «Александр Обухов» проекта 12700 «Александрит».

Построен на ОАО «Средне-Невский судостроительный завод» (Санкт-Петербург).

«Александр Обухов» (заводской № 521) — спущен 27.06.14 — подъём флага 09.12.16

Проектант — ОАО «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» (Санкт-Петербург)

Технические характеристики:

Водоизмещение: 800 т.

Главные размерения: длина — 51.8 м, ширина — 10.2 м, осадка — 2.7 м.

Максимальная скорость хода: 15 узлов

Дальность плавания: 1500 миль

Автономность: 10 суток

Экипаж: 41 человек

Вооружение:

одна 30-мм артустановка АК-306

одна 14.5-мм пулемётная установка МТПУ

минно-тральное вооружение

6. 7. Противодиверсионные катера проекта 21980 «Грачонок».

Построены на ОАО «Судостроительный завод «Вымпел» (Рыбинск, Ярославская область).

«Юнармеец Заполярья» (заводской № 1221) — спущен 07.06.16 — подписание акта 19.11.16

Заводской № 1222 — спущен 22.07.16 — подписание акта 19.11.16

Проектант — ОАО «КБ «Вымпел» (Нижний Новгород)

Технические характеристики:

Водоизмещение: около 140 т.

Главные размерения: длина — 30 м, ширина — 7.3 м, осадка — 1.8 м.

Максимальная скорость хода: 23 узла

Дальность плавания: 200 миль.

Автономность: 5 суток.

Экипаж: 6 человек.

Вооружение:

одна 14.5-мм пулемётная установка МТПУ

один противодиверсионный гранатомёт ДП-64

один противодиверсионный гранатомёт ДП-65

четыре ПЗРК типа «Игла»

Радиоэлектронное вооружение: НРЛС МР-231, ГАС «Кальмар», ОГАС «Анапа»

8. 9. Пограничные сторожевые корабли «Проворный» и «Надёжный» проекта 22460 «Охотник».

Построены на ОАО «Судостроительная фирма «Алмаз» (Санкт-Петербург).

«Проворный» (заводской № 506) — спущен 06.05.16 — подписание акта 11.2016

«Надёжный» (заводской № 508) — спущен 26.05.16 — подъём флага 10.12.16

Проектант — ОАО «Северное проектно-конструкторское бюро» (Санкт-Петербург)

Технические характеристики:

Водоизмещение: 670 т.

Главные размерения: длина — 62.5 м, ширина — 11 м, осадка — 3.3 м.

Максимальная скорость хода: 24.8 узла

Дальность плавания: 3500 миль (8 уз)

Автономность: 30 суток

Экипаж: 20 человек

Вооружение:

одна 30-мм артустановка АК-306

два 12.7-мм пулемёта «Корд»

На корабле имеется взлётно-посадочная площадка для приёма вертолёта.

10. Пограничный сторожевой корабль «Полярная звезда» проекта 22100 «Океан».

Построен на ОАО «Зеленодольский завод им. А.М.Горького» (Зеленодольск, Татарстан).

«Полярная звезда» (заводской № 111) — спущен 21.05.14 — подъём флага 17.12.16

Проектант — ОАО «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» (Санкт-Петербург)

Технические характеристики:

Водоизмещение: около 2700 т.

Максимальная скорость хода: около 20 узлов

Дальность плавания: около 12000 миль.

Автономность: 60 суток.

Вооружение:

одна 76-мм артустановка АК-176М

две 14.5-мм пулемётные установки МТПУ

На корабле имеется взлётно-посадочная площадка и ангар для вертолёта.

11. Пограничный сторожевой катер ПСКА-318 проекта 12200 «Соболь».

Построен на ОАО «Морской завод «Алмаз» (Санкт-Петербург).

Заводской № 220 — спущен 04.2016 — подписание акта 07.2016

Проектант — ОАО «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» (Санкт-Петербург)

Технические характеристики:

Водоизмещение: 57.5 т.

Главные размерения: длина — 30 м, ширина — 5.8 м, осадка — 1.3 м.

Максимальная скорость хода: 48 узла

Дальность плавания: 500 миль.

Автономность: 3 суток.

Экипаж: 6 человек.

Вооружение:

одна 14.5-мм пулемётная установка МТПУ

один противодиверсионный гранатомёт

два ПЗРК типа «Игла»

Передача боевых кораблей и катеров ВМФ и БО ФСБ России с 2009 года:

Проект 09/10/11/12/13/14/15/ 16

06363 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 2 _ 2 _ 2 — ДЭПЛ

08850 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 _ 0 _ 0 _ 0 — АПЛ

09551 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 2 _ 1 _ 0 _ 0 — РПКСН

10410 0 _ 2 _ 0 _ 1 _ 0 _ 0 _ 1 _ 0 — ПСКР

11356 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 2 — фрегат

11661 0 _ 0 _ 0 _ 1 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 — ракетный корабль

11711 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 — БДК

11770 2 _ 1 _ 0 _ 0 _ 2 _ 1 _ 0 _ 0 — десантный катер

12200 4 _ 3 _ 4 _ 2 _ 2 _ 1 _ 2 _ 1 — пограничный сторожевой катер

12700 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 — тральщик

18280 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 _ 0 — средний разведывательный корабль

20380 0 _ 0 _ 1 _ 0 _ 1 _ 1 _ 0 _ 0 — корвет

20385 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 — корвет

21630 0 _ 0 _ 1 _ 1 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 — МАК

21631 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 3 _ 2 _ 0 — МРК

21820 0 _ 1 _ 0 _ 0 _ 0 _ 2 _ 2 _ 0 — десантный катер

21980 1 _ 0 _ 1 _ 1 _ 3 _ 4 _ 0 _ 2 — противодиверсионный катер

22010 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 _ 0 — океанографическое исследовательское судно

22100 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 — ПСКР

22120 0 _ 1 _ 0 _ 0 _ 1 _ 0 _ 0 _ 0 — патрульное судно ледового класса

22350 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 — фрегат

22460 1 _ 0 _ 0 _ 2 _ 0 _ 2 _ 2 _ 2 — ПСКР

22800 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 — МРК

Всего: 8 / 8 / 7 / 8 / 12 17 13 / 11

Экспорт.

12. Дизель-электрическая подводная лодка «Бариа-Вунгтау» проекта 06361.

Построена на ОАО «Адмиралтейские верфи» (Санкт-Петербург) для ВМС Вьетнама.

HQ-187 «Бариа-Вунгтау» (заводской № 01343) - спущена 28.09.15 — передана ??.11.16

Проектант — «Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин» (Санкт-Петербург)

Технические характеристики.

Водоизмещение надводное: 2350 т.

Водоизмещение подводное: 3100 т.

Главные размерения: длина — 73.8 м, ширина — 9.9 м, осадка — 6.6 м.

Максимальная скорость хода (надводная): 12 узлов

Максимальная скорость хода (подводная): 19.8 узлов

Глубина погружения (рабочая): 240 м.

Глубина погружения (предельная): 300 м.

Дальность плавания (под водой): 300 миль

Автономность: 45 суток

Экипаж: 60 человек

Вооружение: 6 533 мм торпедных аппарата (18 ракет и торпед)

РК «Клаб-С»

Поставки боевых кораблей и катеров на экспорт с 2009 года:

Проект 9/10/11/12/13/14/15/ 16

_971И 0 _ 0 _ 0 _ 1 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 — АПЛ (Индия)

06361 2 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 _ 2 _ 2 _ 1 — ДЭПЛ (Алжир, Вьетнам)

10412 0 _ 1 _ 2 _ 2 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 — патрульный катер (Словения, Вьетнам)

11356 0 _ 0 _ 0 _ 2 _ 1 _ 0 _ 0 _ 0 — фрегат (Индия)

11661 0 _ 0 _ 2 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 — фрегат (Вьетнам)

11430 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 _ 0 _ 0 _ 0 — авианосец (Индия)

12200 2 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 — патрульный катер (Туркменистан)

12418 0 _ 0 _ 2 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 — ракетный катер (Туркменистан)

Всего: 4 _ 1 _ 6 _ 5 _ 3 _ 2 _ 2 _ 1

В общей сложности в 2016 году отечественные корабелы передали заказчикам 12 боевых кораблей и катеров, в т. ч. 1 ДЭПЛ была поставлена на экспорт (в 2015 году — 15, в т. ч. 2 экспортных ДЭПЛ, в 2014 году — 19, в т. ч. 2 экспортных ДЭПЛ).

Итоги 2015 года: новые боевые корабли

Итоги 2014 года: новые боевые корабли

Итоги 2013 года: новые боевые корабли

Итоги 2012 года: новые боевые корабли


Итоги 2016, Адмиралтейские верфи, Зеленодольский судостроительный завод, СНСЗ, ССЗ «Вымпел», ПСЗ «Янтарь», ПСКР, фрегат, ДЭПЛ, 06363, 11356, 12200, 21980, 22100, 22460
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    • A_SEVER A_SEVER
      10.01.1710:24:32

      Сколько можно уже с итогами года.
      Не проблема, могу удалить этот пост!    

      #873081
      • Sergio Buk Sergio Buk
        10.01.1710:27:50

        Лучше уж тот комментарий удалить, на который Вы ответили    

        #873084
      • Юрген Юрген
        10.01.1710:34:49

        А вот «Подмосковье», мне кажется, тоже можно было сюда добавить в порядке исключения — все-таки уникальный корабль, пусть не с нуля построенный, но считай что абсолютно новый по назначению и функционалу.

        А то катера всякие в итогах есть, а «Подмосковья» нету нигде.

        #873086
        • A_SEVER A_SEVER
          10.01.1710:48:23

          но считай что абсолютно новый
          Корпус остался старый, ГЭУ тоже, врезанный отсек взят с БС-411 «Оренбург».

          Так что АПЛ как была 1986 года постройки, так ей и осталась!

          #873089
          • Нет аватара Baltiec
            10.01.1719:33:17

            ТОгда давайте и этот проект удалим из одного из Ваших постов про закладку «новых» кораблей, он же тоже старый! Я в него в детстве, когда жил в Балтийске в баню ходил))

            Океанографическое исследовательское судно «Евгений Горигледжан» проекта 02670

            Отредактировано: Baltiec~19:34 10.01.17
            #873307
        • A_SEVER A_SEVER
          10.01.1711:12:34

          а «Подмосковья» нету нигде
          Со временем можно будет сделать отчёт по модернизированным кораблям, но сперва наши корабелы должны будут хорошо поработать!    

          #873098
          • Нет аватара altman66
            10.01.1712:25:11

            Уважаемый Север. А обзор по отремонтированным кораблям может попытаетесь сделать? После капитальных и средних ремонтов конечно.

            #873123
            • A_SEVER A_SEVER
              10.01.1712:40:35

              А обзор по отремонтированным кораблям может попытаетесь сделать?
              Чтобы он смотрелся внушительно, его надо делать за последние лет 15.

              #873124
              • Юрген Юрген
                10.01.1713:32:53

                Там список кораблей на 50 получится.

                #873144
                • A_SEVER A_SEVER
                  10.01.1713:41:13

                  Там список кораблей на 50 получится
                  Ты ВТГ вычеркни.

                  #873148
          • Нет аватара vlTepes
            10.01.1713:12:16

            Со временем можно будет сделать отчёт по модернизированным кораблям, но сперва наши корабелы должны будут хорошо поработать!

            Ну пока да, немного наработали. Что там кроме Устинова и Подмосковья?

            #873137
    • Юрген Юрген
      10.01.1710:26:20

      О, итогов года еще много будет!

      #873082
    • Vikont Vikont
      10.01.1711:07:56

      Тебя никто не заставляет читать итоги года. Не нравиться канай на другие темы.

      #873096
  • A_SEVER A_SEVER
    10.01.1710:39:52

    Давайте попробуем прикинуть, что может получить наш ВМФ в 2017 году.    

    Фрегат — 2 шт («Адмирал Макаров» и «Адмирал флота Советского Союза Горшков»)

    Корвет — 1 шт ( «Совершенный»)

    МРК — 3 шт («Вышний Волочёк», «Орехово-Зуево» и «Ураган»)

    Патрульный корабль — 1 шт («Василий Быков»)

    Грачонки — 5 шт (по 2 Зеленодольск и Рыбинск и ещё 1 Владивосток)

    БДК — 1 шт («Иван Грен»)

    Опытовое судно — 1 шт («Ладога»)

    #873087
    • Юрген Юрген
      10.01.1710:58:40

      «Орехово-Зуево» еще даже на воду не спущен, да и планировался к сдаче в 2018.

      А шансы сдать в 2017 «Касатонова» есть?

      Из 4 долгостроев в этом году удалось сдать только один, мдя.

      #873091
      • A_SEVER A_SEVER
        10.01.1711:06:20

        еще даже на воду не спущен
        Обычно Зеленодольск МРК в начале года спускает, летом переводит на сдаточную базу и в конце года сдаёт.
        А шансы сдать в 2017 «Касатонова» есть?
        Не думаю, в лучшем случае начнёт ходовые.

        #873095
    • Katamaran Katamaran
      10.01.1711:15:23

      Совершенный не получат. Иван Грен тоже.

      Могу ориентироваться по мелочи — Рапторенки и Лжерапторы от Калашникова.

      А как насчет МРК от Пеллы? Вроде Ураган в 17 году обещали сдать.

      Отредактировано: Katamaran~11:17 10.01.17
      #873099
      • A_SEVER A_SEVER
        10.01.1711:17:24

        А как насчет МРК от Пеллы?
        А как насчёт внимательно прочитать мой комментарий?

        #873101
      • A_SEVER A_SEVER
        10.01.1711:21:37

        Совершенный не получат. Иван Грен тоже.
        Эх, Юзера78 на тебя не хватает!    

        #873105
        • exhausted1987 exhausted1987
          10.01.1711:29:46

          А что с ним не так? Недавно читал, что его хотят сдать в первой половине этого года

           http://tass.ru/armiya-i-opk/3928536 

          #873110
          • A_SEVER A_SEVER
            10.01.1712:19:01

            А что с ним не так?
            02.07.2015
            На совещании в Минобороны, состоявшемся 30 июня глава военного ведомства Сергей Шойгу рассказал о том, что до конца текущего года ВМФ пополнят восемь боевых кораблей и две подводные лодки. По словам министра, речь, в частности, идет о многоцелевом корвете «Совершенный» проекта 20380
            10.01.2017
            Корвет «Совершенный» проекта 20380 пополнит состав Тихоокеанского флота в первой половине 2017 года, сообщили журналистам в пресс-службе флота.
            Пока разница между плановым и фактическим сроком сдачи корабля составляет полтора года, и это если брать относительно недавние планы, а не первоначальные.

            Отредактировано: A_SEVER~12:21 10.01.17
            #873119
            • Katamaran Katamaran
              10.01.1715:11:12

              Грен не примут точно. Там проблема с кармой. Да и шампанское мною обещанное уже забродило.

              Совершенный — он для того региона корабль новый. так что испытывать его еще будут долго.

              #873179
        • Katamaran Katamaran
          10.01.1715:11:54

          постоянные сдвиги вправо научили чутка реальнее видеть сроки)))

          #873180
          • Нет аватара Alexander2009
            10.01.1720:17:42

            я бы сказал, что это стало больше похоже на рулетку или лотерею, т.к. реальные сроки все равно не спрогнозируешь. Может завтра, а может года через 2 или 10

            #873331
    • SergeySeverny SergeySeverny
      10.01.1711:57:25

      говорят, что дело в двигателях: flotprom.ru/2016/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B514/

      на 2017 очередь большая: Головной фрегат проекта 22350 «Адмирал Горшков», Фрегат проекта 11356 «Адмирал Макаров», Головной большой десантный корабль проекта 11711 «Иван Грен», Корветы проекта 20380 «Совершенный» и «Громкий, Подлодка проекта 949А «Антей» К-266 «Орел» (после ремонта)

      #873114
    • d-tatarinov.livejournal.com d-tatarinov
      10.01.1712:48:48

      Тут вести из Феодосии подоспели    

      Феодосийский судостроительный завод «Море» приступил к строительству нового судна на воздушной подушке баллонного типа. Об этом сообщила пресс-служба городского совета Феодосии.

      «Сейчас изготавливается стапель для закладки корпуса. 20 января должны произвести закладку судна, чтобы в 2017 году сдать три единицы», — сообщили в пресс-службе.

      Это шо и для кого?

      По данным городского совета, также на заводе ведутся масштабные строительные и ремонтные работы, завершается работа по действующим заказам. «Корпус малого ракетного катера „Шторм“, заложенный 10 мая, практически построен и в январе ожидается его сдача военной приемке.

      Шторм плюсуем к Урагану?    

      Почти на 90% отремонтирован основной цех № 10, проведены ремонтные работы на проходной, обеспечена закрытость территории предприятия по периметру. На втором этапе предусмотрен ремонт 1 и 2 корпусов. Есть позитивные результаты и по китайскому контракту: постройка третьего корабля закончилась, идут швартовые испытания и в апреле планируется проведение ходовых испытаний.

      Вроде Море строло только 2 Бизона. Китайцы заказали еще или имеется в виду построенный у китаез?

      17 апреля должны спустить на воду малый рейдовый водолазный катер, который ранее поступил на завод на достройку», — сообщили в горсовете со ссылкой на руководство судостроительного предприятия.

      Это хто и откуда на достройку?

      Ну и в заключение гарантированно чисто гражданское    

      Кроме этого, на заводе будет продолжено строительство РИБ-такси. «В конце весны катер планируется сдать, чтобы он принял участие в крупной выставке в Санкт-Петербурге», — заключили в городском совете.

      Такие дела…    

      Отредактировано: d-tatarinov.livejournal.com~12:50 10.01.17
      #873129
      • A_SEVER A_SEVER
        10.01.1713:02:16

        Корпус малого ракетного катера «Шторм», заложенный 10 мая, практически построен
        Осталось его насытить оборудованием.    

        #873133
      • Katamaran Katamaran
        10.01.1715:14:00

        Воу. Откуда им столько привалило? А на воздушной подушке — ент Мурены?

        #873183
        • d-tatarinov.livejournal.com d-tatarinov
          10.01.1715:29:52

          А на воздушной подушке — ент Мурены?

          Ващет Море строило не Мурены, а Зубров/Бизонов     Но это врятли они. Думается все же что-то гражданское. Но инфы пока никакой. Через 10 дней посмотрим    

          #873200
          • Katamaran Katamaran
            10.01.1715:44:16

            А Море на воздушной подушке разве когда-нить гражданку строил?

            #873206
            • d-tatarinov.livejournal.com d-tatarinov
              10.01.1715:53:30

              А что мешает начать?     Он и на воздушной каверне не строил, а СПС-150 сейчас строит    

              #873211
              • Katamaran Katamaran
                10.01.1716:00:02

                столько строят, а даже сайта нет(((

                #873216
                • d-tatarinov.livejournal.com d-tatarinov
                  10.01.1716:08:54

                  а даже сайта нет

                  Формально есть

                   http://moreship.ru/ 

                  #873223
                  • Katamaran Katamaran
                    10.01.1716:14:51

                    что-то я рассмеялся, простите. он как бы есть, но как бы нет. надо, чтоб был. это и реклама, и верный признак возрождения завода.

                    #873227
                    • d-tatarinov.livejournal.com d-tatarinov
                      10.01.1716:26:13

                      Ну, дык, уже год разрабатывают. Нам наверно ОГО-ГО чего будет!!!    

                      #873231
                    • A_SEVER A_SEVER
                      10.01.1716:38:53

                      надо, чтоб был
                      В условиях санкций работающие в Крыму российские компании будут стараться как можно меньше рассказывать о своей деятельности, а для получения госзаказа вообще никакие сайты не нужны.

                      #873238
                      • Katamaran Katamaran
                        10.01.1716:45:53

                        а для получения госзаказа

                        вот, значит, воздушные подушки — это гос.заказ…оборонка? просто я не вижу смысла в гражданских судах такого типа в Крыму

                        #873242
                        • A_SEVER A_SEVER
                          10.01.1716:58:55

                          это гос.заказ…оборонка?
                          Гос это не обязательно сразу Оборон.

                          #873251
                          • Katamaran Katamaran
                            10.01.1717:03:52

                            Ну, предположить, куда оттуда может пойти такая гражданка?

                            #873256
                      • d-tatarinov.livejournal.com d-tatarinov
                        10.01.1716:51:02

                        В условиях санкций работающие в Крыму российские компании будут стараться как можно меньше рассказывать о своей деятельности

                        По сайтам Залива и Севморзавода я бы этого не сказал    

                        #873247
                        • A_SEVER A_SEVER
                          10.01.1716:56:48

                          По сайтам Залива и Севморзавода
                          А холдинга «Ак Барс» или «Пеллы»?    

                          #873249
                          • d-tatarinov.livejournal.com d-tatarinov
                            10.01.1717:02:57

                            Ак Барс непойми о чем пишет    

                            Конкретно завод им. Горького обо всем подряд аналогично Заливу и Севморзаводу    

                            Пелла вообще бы за ум взялась     Они когда последний раз референс-лист обновляли? О Рапторах прям изписались!    

                            #873255
                            • A_SEVER A_SEVER
                              10.01.1717:09:28

                              Конкретно завод им. Горького обо всем подряд
                              Ты меня не понял — Зеленодольск и Пелла пишут о своей деятельности в Зеленодольске и Отрадном, а про свою деятельность в Крыму молчат как партизаны.

                              #873260
      • d-tatarinov.livejournal.com d-tatarinov
        10.01.1716:38:31

        Судя по всему Бизон, который таки строится в Китае. Вот еще довесок инфы

        На заводе уже готовятся к первым заказам 2017 года. В феврале-марте должны отправить крайнюю партию для постройки четвертого корабля по китайскому контракту.

        Кроме того, на «Море» на достройку пришел малый рейдовый водолазный катер. Достаточно сложной была процедура поставки его в цех, отмечают специалисты.

        «Напряженно и сложно проходило получение документации от заказчика, как следствие немного задержали с закупкой оборудования. Сейчас львиная доля закупок размещена, договоры подписаны, авансы оплачены, и оборудование начинает поступать. Задача — в ближайшие два месяца войти в график. 17 апреля мы должны его спустить на воду. Задачи поставлены будем их выполнять», — добавили они.

        #873237
    • Human RS Human RS
      10.01.1713:32:57

      Зеленодольск вроде планировал сдачу только одного Грачонка в этом году. Кстати, может и Пелла Ильмень успеет достроить? И да, Рапторы же еще, а их в списке нет. Также планировали и разведчика Иван Хурс (да, я знаю, что сдвиг вправо сроков сдачи всего на год был бы чудом для Северной верфи).

      Отредактировано: Human RS~13:40 10.01.17
      #873145
      • A_SEVER A_SEVER
        10.01.1713:39:34

        Кстати, может и Ильмень успеют достроить?

        и разведчика Иван Хурс

        Спустят на воду и возможно начнут испытания, а сдадут скорее всего уже в 2018.
        Рапторы же еще, а их в списке нет
        Это к Катамарану, он любит малые формы!    

        #873147
        • Katamaran Katamaran
          10.01.1715:14:48

          Питерские малые формы, замечу)))

          #873185
          • A_SEVER A_SEVER
            10.01.1715:33:20

            Питерские малые формы, замечу
            Шведские формы, воспроизводимые с изменениями в Ленинградской области.    

            #873202
            • Katamaran Katamaran
              10.01.1715:40:43

              Ну, тогда уж нарьян-марские формы с изменениями в Ленинградской области.    

              #873204
              • A_SEVER A_SEVER
                10.01.1715:42:09

                нарьян-марские формы
                А Нарьян-Мар тут каким боком?

                #873205
                • Katamaran Katamaran
                  10.01.1715:49:17

                  Шведские видоизмененные формы — это любовь где-то с 2013 года.

                  Нарьян-марские…это любовь вовек типа с года 2009

                  А по делу — Рапторят, которых спустили недавно, еще не сдали?

                  Отредактировано: Katamaran~15:49 10.01.17
                  #873210
                  • A_SEVER A_SEVER
                    10.01.1716:01:04

                    Нарьян-марские…это любовь вовек типа с года 2009
                    Переведи.

                    #873218
                    • Human RS Human RS
                      10.01.1717:18:12

                      Как бэ сообразить несложно    

                      #873265
                      • A_SEVER A_SEVER
                        10.01.1717:27:52

                        Как бэ сообразить несложно
                        Но я что-то туплю…    

                        #873267
    • Ray D_MIX Ray D_MIX
      10.01.1714:07:56

      Чем отличается МРК от Корвета раз уж вы их рядом поставили?

      #873155
      • Юрген Юрген
        10.01.1714:13:04

        Корвет — многоцелевой корабль ближней морской зоны. МРК — узкоспециализированный ударный корабль без ПЛО и ПВО.

        #873157
      • A_SEVER A_SEVER
        10.01.1714:15:11

        Чем отличается МРК от Корвета

        Корвет многоцелевой корабль, МРК — ударный (способный наносить удары по наземным и надводным целям), ПВО у него слабое, ПЛО отсутствует.

        #873159
    • Нет аватара WohaAhow
      10.01.1714:10:17

      А если судостроители поднатужаться, то могут в 2017 году сдать 2 судна тылового обеспечения — «Эльбрус» и «Всеволод Бобров», ледокол «Илья Муромец» и танкер «Академик Пашин», а «Пелла» может сдать 2-3 «Раптора» и 2-3 буксира.

      #873156
      • A_SEVER A_SEVER
        10.01.1714:18:57

        сдать 2 судна тылового обеспечения
        Суда вспомогательного флота это тема для отдельного разговора!    

        #873161
      • Katamaran Katamaran
        10.01.1715:17:36

        Боброва точно не сдадут. Муромца…если только поздней осенью. Пашина врядли — еще много достраивать. Пелла настругает, но, как всегда внезапно.

        #873187
  • WladVik WladVik
    10.01.1711:01:48

    +    

    #873094
  • Katamaran Katamaran
    10.01.1711:12:18

    Забавно видеть Селегер к фото боевых кораблей 2012 года

    #873097
    • A_SEVER A_SEVER
      10.01.1711:16:03

      Забавно видеть Селегер к фото боевых кораблей 2012 года
      Он пытался спрятаться за мирной официальной классификацией и гражданской окраской, но меня не обманешь!    

      #873100
      • Katamaran Katamaran
        10.01.1711:18:26

        так тогда тоже надо было включать опытовое судно от Волги

        #873103
        • A_SEVER A_SEVER
          10.01.1711:26:39

          надо было включать опытовое судно
          Не надо — оно действительно опытовое, и всю свою долгую жизнь будет бороздить просторы Ладожского озера, созерцая суровую красоту северной природы!

          А экипаж «Селигера» за свою работу будет получать звёздочки на погоны!    

          #873109
  • Юрген Юрген
    10.01.1714:04:39

    Обзор по отремонтированным кораблям в 2016 — раз уж многие хотят, но на отдельную статью не тянет:

    1. Ракетный крейсер «Маршал Устинов"

    Крейсер проходил средний ремонт с модернизацией на заводе «Звездочка» в Северодвинске с 2011 года. В данный момент корабль проходит заводские ходовые испытания.

    В ходе модернизации на «Устинове», в частности, были установлены новые радиолокационные станции (РЛС). Крейсер получил трехкоординатную РЛС дальнего обнаружения «Подберезовик» и оптимизированную для обнаружения низколетящих целей станцию «Фрегат-М2М» с фазированными антенными решетками. Новые радары были смонтированы взамен РЛС МР-600 «Восход» и МР-710 «Фрегат-М», входивших в состав радиолокационного комплекса МР-800 «Флаг», установленного на корабле в ходе его постройки.

    2. Ракетный корабль «Татарстан"

    Проходил ремонт с модернизацией с сентября 2014 по май 2016 на Астраханским филиале Центра судоремонта «Звездочка».

    Модернизация заключалась, главным образом, в установке новой РЛС «Галс».

    Установка РЛС «Галс» позволяет значительно повысить характеристики и боевые возможности радиотехнических средств по обнаружению воздушных и надводных целей. В автоматическом режиме она обнаруживает и определяет элементы движения цели (курс, скорость) и выдает рекомендации по выполнению маневра на расхождение с надводным объектом. Также повысились и эргономические характеристики рабочих мест операторов боевых постов (место несения службы и выполнения учебно-боевых задач личным составом) за счёт использования и установки современных материалов и оборудования. Также в ходе модернизации заменены на современное оборудование системы обнаружения целей и слежения за надводной обстановкой, постановки помех, средства радиоэлектронного подавления и борьбы корабля. Доработаны и автоматизированы главная энергетическая установка и электроэнергетическая установка корабля (механизмы, обеспечивающие его движение, маневрирование и жизнедеятельность экипажа) в плане увеличения ресурсных показателей и надёжности.

    3. АПЛ «Кузбасс"

    Находилась в ремонте с 2009 по 2016. По некоторым данным, была модернизирована до уровня 971У.

    4. Атомная подводная лодка специального назначения БС-64 «Подмосковье"

    Находилась на переоборудовании с 1999 по 2016. Субмарина была переоборудована из ракетоносца К-64 проекта 667БДРМ в лодку, предназначенную для работы с атомными глубоководными станциями и необитаемыми подводными аппаратами в интересах Главного управления глубоководных исследований Минобороны России.

    #873154
    • Максим Рожков Максим Рожков
      10.01.1721:26:41

      Ракетный крейсер «Маршал Устинов"

      На мой взгляд, возвращение Устинова в строй поважнее принятия нового фрегата 11356 будет.

      #873364
      • A_SEVER A_SEVER
        10.01.1722:37:41

        Мне кажется ввод в строй нового корабля и ремонт существующего это несколько разные вещи.

        #873402
  • Нет аватара WohaAhow
    10.01.1714:33:59

    Не для дополнения статьи, а для информации. По официальным данным (доклад С.К. Шойгу) в состав ВМФ РФ в 2016 году вошло 2 ДЭПЛ и 26 НК и катеров, всп. кораблей и судов. Попробовал составить список, но всё-равно «не срастается». Вот, что получилось у меня.

    За 2016 год подняты флаги и подписаны акты:

    ДЭПЛ пр. 0636.3 «Великий Новгород» и «Колпино»,

    Спасательный глубоководный аппарат пр. 18271 «АС-40"

    Фрегаты пр. 11356 «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен"

    Тральщик пр. 12700 «Александр Обухов"

    ПДРКа пр. 21980 «Юнармеец Заполярья» и зав. № 01222

    Плавкраны пр. 02690 СПК-44150, СПК-45150, СПК-46150 и СПК-49150

    Опытовое судно пр. 16609 «Афалина"

    Рейдовый буксир пр. 16609 «РБ-348"

    Спасательный буксир пр. 22870 «СБ-738"

    Спасательные буксиры пр. 02980 «СБ-121» и «СБ-123"

    Морской буксир пр. 02790 «МБ-97"

    Опытовое судно пр. 20360ОС «Виктор Чироков"

    Гидрографические катера пр. 19920 «БГК-2150», «БГК-2153» и «БГК-2154"

    Катер пр. 23370М СМК-2176 «Спасатель Кононенко"

    Итого 20, а не 26. Может что пропустил? Подскажите!

    #873165
    • Юрген Юрген
      10.01.1715:00:17

      Буксирный катер БК-1282, получил Балтийский флот.

      #873173
    • d-tatarinov.livejournal.com d-tatarinov
      10.01.1715:05:27

      Ну, если с ходу, то явно пропущены РВК-1229 и РВК-1230

       http://sdelanounas.ru/blogs/86781/ 

      Упоминаются и катера. Следовательно еще Рапторы и БК-16 считать    

      #873175
      • Katamaran Katamaran
        10.01.1715:20:32

        Следовательно еще Рапторы и БК-16 считать

        товарищ север не согласен с генеральной линией выбора методики подсчета принятия во флот Рапторенков и Лжерапторов.

        #873190
    • Katamaran Katamaran
      10.01.1715:22:46

      можно еще вспомнить большой такой прямо боевой катер, правда, он для МВД.

      #873191
      • A_SEVER A_SEVER
        10.01.1715:24:57

        правда, он для МВД
        Следовательно Шойгу его в любом случае не учитывает.

        #873193
    • d-tatarinov.livejournal.com d-tatarinov
      10.01.1715:26:10

      Короче, в сентябре МО считало так:

      1. Крупные боевые корабли (все в целом известно и ожидаемо):

      3 фрегата проекта 11356 «Адмирал Григорович», «Адмирал Эссен» и «Адмирал Макаров», 2 дизель-электрические подводные лодки проекта «06363» «Великий Новгород» и «Колпино», 1 большой десантный корабль проекта 11711 «Иван Грен», 1 базовый тральщик проекта 12700 «Александр Обухов», 1 корвет проекта 20380 «Совершенный» и 1 головной фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Советского Союза Горшков"

      Причем МО настаивает, что у подлодок проект не 06363, а именно 636.3. Хм…

      2. А вот с катерами как всегда не все так очевидно и известно и посему интересно

      2 ПДРК проекта 21980 (Грачонок), 3 патрульных катера проекта 03160 (Раптор), 2 скоростных транспортно-десантных катера проекта 02510 (БК-16) и рейдовый разъездной катер проекта 21270

      3. Вспомогательный флот:

      2 спасательный буксир проекта 22870 СБ-738 и СБ-739, 4 буксира проекта 02980 СБ-121, СБ-123, СБ-736 и СБ737, 1 опытовое судно проекта 20360ос «Виктор Чероков», 1 головное судно тылового обеспечения проекта 23120 «Эльбрус», 1 рейдовый буксир проекта 7056, 2 больших гидрографических катера проекта 19920, по одному рейдовому буксиру проектов 90600, 16609 и 04690 (RAscal 2000), 1 многофункциональный модульный катер проекта 23370М, 5 самоходных плавучих кранов на базе проекта 02690, 2 рейдовых катера комплексного аварийно-спасательного обеспечения проекта 23040

      4. Суда и корабли, срок сдачи которых постановлением правительства от 5 сентября перенесен на следующий год:

      корвет проекта 20380 «Громкий», тральщик проекта 12700 «Георгий Курбатов», корабль проекта 18280 «Иван Хурс», судно проекта 23120 «Всеволод Бобров"

       http://sdelanounas.ru/blo...3861/?pid=831112#comments 

      Ну, расхождения можно прикинуть самостоятельно    

      #873195
      • Katamaran Katamaran
        10.01.1715:46:23

        Причем МО настаивает, что у подлодок проект не 06363, а именно 636.3. Хм…

        Кто-то сказал слово Алжир?

        #873209
        • A_SEVER A_SEVER
          10.01.1715:54:07

          Кто-то сказал слово Алжир?
          Для Алжира и Вьетнама 06361, для нас 06363.

          Вообще не должно быть в номере проекта ни точек, ни букв — 5 цифр вполне хватает для обозначения проекта и его модификаций, но у нас так любят то М добавить, то ТВ, то Р.

          #873212
          • Katamaran Katamaran
            10.01.1716:02:39

            не только. Еще ЕЙШИЙ любят к прилагательным добавлять

            #873219
            • A_SEVER A_SEVER
              10.01.1716:04:15

              Еще ЕЙШИЙ любят к прилагательным добавлять
              Любят, но это немного другое.

              #873221
  • NaSa NaSa
    10.01.1714:35:17

    По Эссену есть данные? Вывели его и что дальше?

    #873167
    • Юрген Юрген
      10.01.1715:01:39

      Пишут, что до весны на Балтике пробудет

       http://flot.com/2016/%D0%...1%82%D0%B0%D1%80%D1%8C63/ 

      #873174
      • Максим Рожков Максим Рожков
        10.01.1721:29:13

        Пишут, что до весны на Балтике пробудет

        Точно с Макаровым на юга вместе пойдут. Весёлой компанией    

        Отредактировано: Максим Рожков~21:30 10.01.17
        #873367
        • A_SEVER A_SEVER
          10.01.1722:33:49

          Точно с Макаровым на юга вместе пойдут.
          Совсем не факт, что пойдут вместе, один из них вообще может временно остаться на Балтике.

          #873400
  • Нет аватара Toplevel
    10.01.1716:44:06

    Будет обзор авиации за год или я що то пропустил?

    #873240
    • A_SEVER A_SEVER
      10.01.1723:49:35

      Будет обзор авиации за год
      Будет.

      #873422
  • Orlan05 Orlan05
    10.01.1723:45:22

    Отличный обзор   

    #873419
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