Итоги 2016 года: новые боевые корабли

Предлагаю Вашему вниманию итоговый отчёт, посвящённый кораблям и катерам, пополнившим в 2016 году состав ВМФ и Береговой охраны ФСБ России, а также поставленным на экспорт.

1. 2. Фрегаты «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен» проекта 11356.

Построены на ОАО «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» (Калининград).

«Адмирал Григорович» (заводской № 01357) - спущен 14.03.14 — подъём флага 11.03.16

«Адмирал Эссен» (заводской № 01358) - спущен 07.11.14 — подъём флага 07.06.16

Проектант — ОАО «Северное проектно-конструкторское бюро» (Санкт-Петербург)

Технические характеристики:

Водоизмещение: стандартное 3620 т, полное 4035 т.

Главные размерения: длина — 124.8 м, ширина — 15.2 м, осадка — 4.2 м.

Максимальная скорость хода: 30 узлов

Дальность плавания экономическим ходом: 4850 миль

Автономность: 30 суток

Экипаж: 180 человек

На корабле имеется взлётно-посадочная площадка и ангар для вертолёта.

Вооружение:

1х8 ВПУ УКСК РК «Калибр»

1х24 ВПУ ЗРК «Штиль-1» (24 ЗУР 9М317Э)

одна 100-мм артустановка А190-01 «Универсал» с СУО «Пума»

две 30-мм артустановки АК-630М

2х2 533 мм ДТА-53-956

1х12 ПУ РБУ-6000

1 вертолёт Ка-27

3. 4. Дизель-электрические подводные лодки «Великий Новгород» и «Колпино» проекта 06363.

Построены на ОАО «Адмиралтейские верфи» (Санкт-Петербург).

Б-268 «Великий Новгород» (заводской № 01674) - спущена 18.03.16 — подъём флага 26.10.16

Б-271 «Колпино» (заводской № 01675) — спущена 31.05.16 — подъём флага 24.11.16

Проектант — «Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин» (Санкт-Петербург)

Технические характеристики:

Водоизмещение (надводное): 2350 тонн

Водоизмещение (подводное): 3100 тонн

Главные размерения: длина — 73.8 м, ширина — 9.9 м, осадка — 6.6 м

Скорость (надводная): 17 узлов

Скорость (подводная): 20 узлов

Рабочая глубина погружения: 240 метров

Предельная глубина погружения: 350 метров

Вооружение: 6 533-мм ТА, боекомплект 18 ракет и торпед

Автономность плавания: 45 суток

Экипаж: 57 человек

5. Морской тральщик «Александр Обухов» проекта 12700 «Александрит».

Построен на ОАО «Средне-Невский судостроительный завод» (Санкт-Петербург).

«Александр Обухов» (заводской № 521) — спущен 27.06.14 — подъём флага 09.12.16

Проектант — ОАО «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» (Санкт-Петербург)

Технические характеристики:

Водоизмещение: 800 т.

Главные размерения: длина — 51.8 м, ширина — 10.2 м, осадка — 2.7 м.

Максимальная скорость хода: 15 узлов

Дальность плавания: 1500 миль

Автономность: 10 суток

Экипаж: 41 человек

Вооружение:

одна 30-мм артустановка АК-306

одна 14.5-мм пулемётная установка МТПУ

минно-тральное вооружение

6. 7. Противодиверсионные катера проекта 21980 «Грачонок».

Построены на ОАО «Судостроительный завод «Вымпел» (Рыбинск, Ярославская область).

«Юнармеец Заполярья» (заводской № 1221) — спущен 07.06.16 — подписание акта 19.11.16

Заводской № 1222 — спущен 22.07.16 — подписание акта 19.11.16

Проектант — ОАО «КБ «Вымпел» (Нижний Новгород)

Технические характеристики:

Водоизмещение: около 140 т.

Главные размерения: длина — 30 м, ширина — 7.3 м, осадка — 1.8 м.

Максимальная скорость хода: 23 узла

Дальность плавания: 200 миль.

Автономность: 5 суток.

Экипаж: 6 человек.

Вооружение:

одна 14.5-мм пулемётная установка МТПУ

один противодиверсионный гранатомёт ДП-64

один противодиверсионный гранатомёт ДП-65

четыре ПЗРК типа «Игла»

Радиоэлектронное вооружение: НРЛС МР-231, ГАС «Кальмар», ОГАС «Анапа»

8. 9. Пограничные сторожевые корабли «Проворный» и «Надёжный» проекта 22460 «Охотник».

Построены на ОАО «Судостроительная фирма «Алмаз» (Санкт-Петербург).

«Проворный» (заводской № 506) — спущен 06.05.16 — подписание акта 11.2016

«Надёжный» (заводской № 508) — спущен 26.05.16 — подъём флага 10.12.16

Проектант — ОАО «Северное проектно-конструкторское бюро» (Санкт-Петербург)

Технические характеристики:

Водоизмещение: 670 т.

Главные размерения: длина — 62.5 м, ширина — 11 м, осадка — 3.3 м.

Максимальная скорость хода: 24.8 узла

Дальность плавания: 3500 миль (8 уз)

Автономность: 30 суток

Экипаж: 20 человек

Вооружение:

одна 30-мм артустановка АК-306

два 12.7-мм пулемёта «Корд»

На корабле имеется взлётно-посадочная площадка для приёма вертолёта.

10. Пограничный сторожевой корабль «Полярная звезда» проекта 22100 «Океан».

Построен на ОАО «Зеленодольский завод им. А.М.Горького» (Зеленодольск, Татарстан).

«Полярная звезда» (заводской № 111) — спущен 21.05.14 — подъём флага 17.12.16

Проектант — ОАО «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» (Санкт-Петербург)

Технические характеристики:

Водоизмещение: около 2700 т.

Максимальная скорость хода: около 20 узлов

Дальность плавания: около 12000 миль.

Автономность: 60 суток.

Вооружение:

одна 76-мм артустановка АК-176М

две 14.5-мм пулемётные установки МТПУ

На корабле имеется взлётно-посадочная площадка и ангар для вертолёта.

11. Пограничный сторожевой катер ПСКА-318 проекта 12200 «Соболь».

Построен на ОАО «Морской завод «Алмаз» (Санкт-Петербург).

Заводской № 220 — спущен 04.2016 — подписание акта 07.2016

Проектант — ОАО «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» (Санкт-Петербург)

Технические характеристики:

Водоизмещение: 57.5 т.

Главные размерения: длина — 30 м, ширина — 5.8 м, осадка — 1.3 м.

Максимальная скорость хода: 48 узла

Дальность плавания: 500 миль.

Автономность: 3 суток.

Экипаж: 6 человек.

Вооружение:

одна 14.5-мм пулемётная установка МТПУ

один противодиверсионный гранатомёт

два ПЗРК типа «Игла»

Передача боевых кораблей и катеров ВМФ и БО ФСБ России с 2009 года:

Проект 09/10/11/12/13/14/15/ 16

06363 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 2 _ 2 _ 2 — ДЭПЛ

08850 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 _ 0 _ 0 _ 0 — АПЛ

09551 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 2 _ 1 _ 0 _ 0 — РПКСН

10410 0 _ 2 _ 0 _ 1 _ 0 _ 0 _ 1 _ 0 — ПСКР

11356 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 2 — фрегат

11661 0 _ 0 _ 0 _ 1 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 — ракетный корабль

11711 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 — БДК

11770 2 _ 1 _ 0 _ 0 _ 2 _ 1 _ 0 _ 0 — десантный катер

12200 4 _ 3 _ 4 _ 2 _ 2 _ 1 _ 2 _ 1 — пограничный сторожевой катер

12700 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 — тральщик

18280 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 _ 0 — средний разведывательный корабль

20380 0 _ 0 _ 1 _ 0 _ 1 _ 1 _ 0 _ 0 — корвет

20385 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 — корвет

21630 0 _ 0 _ 1 _ 1 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 — МАК

21631 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 3 _ 2 _ 0 — МРК

21820 0 _ 1 _ 0 _ 0 _ 0 _ 2 _ 2 _ 0 — десантный катер

21980 1 _ 0 _ 1 _ 1 _ 3 _ 4 _ 0 _ 2 — противодиверсионный катер

22010 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 _ 0 — океанографическое исследовательское судно

22100 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 — ПСКР

22120 0 _ 1 _ 0 _ 0 _ 1 _ 0 _ 0 _ 0 — патрульное судно ледового класса

22350 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 — фрегат

22460 1 _ 0 _ 0 _ 2 _ 0 _ 2 _ 2 _ 2 — ПСКР

22800 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 — МРК

Всего: 8 / 8 / 7 / 8 / 12 17 13 / 11

Экспорт.

12. Дизель-электрическая подводная лодка «Бариа-Вунгтау» проекта 06361.

Построена на ОАО «Адмиралтейские верфи» (Санкт-Петербург) для ВМС Вьетнама.

HQ-187 «Бариа-Вунгтау» (заводской № 01343) - спущена 28.09.15 — передана ??.11.16

Проектант — «Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин» (Санкт-Петербург)

Технические характеристики.

Водоизмещение надводное: 2350 т.

Водоизмещение подводное: 3100 т.

Главные размерения: длина — 73.8 м, ширина — 9.9 м, осадка — 6.6 м.

Максимальная скорость хода (надводная): 12 узлов

Максимальная скорость хода (подводная): 19.8 узлов

Глубина погружения (рабочая): 240 м.

Глубина погружения (предельная): 300 м.

Дальность плавания (под водой): 300 миль

Автономность: 45 суток

Экипаж: 60 человек

Вооружение: 6 533 мм торпедных аппарата (18 ракет и торпед)

РК «Клаб-С»

Поставки боевых кораблей и катеров на экспорт с 2009 года:

Проект 9/10/11/12/13/14/15/ 16

_971И 0 _ 0 _ 0 _ 1 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 — АПЛ (Индия)

06361 2 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 _ 2 _ 2 _ 1 — ДЭПЛ (Алжир, Вьетнам)

10412 0 _ 1 _ 2 _ 2 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 — патрульный катер (Словения, Вьетнам)

11356 0 _ 0 _ 0 _ 2 _ 1 _ 0 _ 0 _ 0 — фрегат (Индия)

11661 0 _ 0 _ 2 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 — фрегат (Вьетнам)

11430 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 1 _ 0 _ 0 _ 0 — авианосец (Индия)

12200 2 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 — патрульный катер (Туркменистан)

12418 0 _ 0 _ 2 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 — ракетный катер (Туркменистан)

Всего: 4 _ 1 _ 6 _ 5 _ 3 _ 2 _ 2 _ 1

В общей сложности в 2016 году отечественные корабелы передали заказчикам 12 боевых кораблей и катеров, в т. ч. 1 ДЭПЛ была поставлена на экспорт (в 2015 году — 15, в т. ч. 2 экспортных ДЭПЛ, в 2014 году — 19, в т. ч. 2 экспортных ДЭПЛ).

Итоги 2015 года: новые боевые корабли

Итоги 2014 года: новые боевые корабли

Итоги 2013 года: новые боевые корабли

Итоги 2012 года: новые боевые корабли